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Eski Sunderlandli Adam Johnson'un başı büyük dertte!

Reşit оlmаyаn bir kızlа ilişkiyе girdiğini kаbul еdеn Sundеrlаnd'in еski futbоlcusu Johnson, 5 yıl hаpis cеzаsıylа kаrşı kаrşıyа

Eski Sunderlandli Adam Johnson'un başı büyük dertte!

 Brandford Mahkemesi'nde dört farklı cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan İngiltere Sunderland takımının eski oyuncusu Johnson, 15 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmakta suçlu bulundu. 28 yaşındaki Adam Johnson, çocuk yaşta bir kızla 'cinsel temasta' bulunduğunu daha önce itiraf etmişti.

5 HAPSİ İSTENİYOR

Bu cezası nedeniyle 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek olan ünlü futbolcu, mahkeme sonrasında birkaç hafta içinde gerçekleşmesi beklenen bir sonraki davaya kadar kefaletle serbest bırakıldı. Mahkemede hakimin Johnson'a hapis cezasıyla nedeniyle uzun süre görme şansı olmayacağı için kızına 'hoşça kal' diyebileceğini ilettiği belirtildi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Adı açıklanmayan genç yaptığı yazılı açıklamasında hayatının en zor yılını geçirdiğini söyleyerek "kahramanıyla tanışmanın ilk başta 'gerçekdışı' olduğunu ancak daha sonra Johnson tarafından kullanıldığını ve hayal kırıklığına uğratıldığını ifade etti. Sunderland Futbol Kulübü ise Johnson'ın sözleşmesini suçlu bulunmasından sonra fesh ettiğini açıklandı. Johnson, İngiltere'yi uluslararası arenada 12 defa temsil etmişti.
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SunderlandAdam Johnson
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