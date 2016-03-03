Eski Sunderlandli Adam Johnson'un başı büyük dertte!

Brandford Mahkemesi'nde dört farklı cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan İngiltere Sunderland takımının eski oyuncusu Johnson, 15 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmakta suçlu bulundu. 28 yaşındaki Adam Johnson, çocuk yaşta bir kızla 'cinsel temasta' bulunduğunu daha önce itiraf etmişti.
Brandford Mahkemesi'nde dört farklı cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan İngiltere Sunderland takımının eski oyuncusu Johnson, 15 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunmakta suçlu bulundu. 28 yaşındaki Adam Johnson, çocuk yaşta bir kızla 'cinsel temasta' bulunduğunu daha önce itiraf etmişti.