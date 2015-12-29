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Eski Rizespor Futbolcusu Sezer Özmen Metz'den ayrıldı

Çaykur Rizespor forması giyen Sezer Özmen sezon başında Fransa takımlarından Metz kulübü ile anlaşmıştı, gelen haberlere göre başarılı futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Eski Rizespor Futbolcusu Sezer Özmen Metz'den ayrıldı
 Çaykur Rizespor forması giyen Sezer Özmen sezon başında Fransa takımlarından Metz kulübü ile anlaşmıştı, gelen haberlere göre başarılı futbolcu sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti

Beşiktaş altyapısından yetişen ancak Siyah Beyazlı kulüpte oynama şansı bulamayan ve her sezon çeşitli takımlara kiralanan Sezer Özmen, son olarak sezon başı Çaykur Rizespor'dan Fransa'nın Metz takımına gitmişti. 



Bu sezon Metz'de 8 maça çıkan ve 6 kez de ilk 11'de yer alan 23 yaşındaki stoper kulübün yeni başkan ve antrenörüyle yaşadığı anlaşmazlık yüzünden kulüpten ayrılma kararı aldı. 



Genç oyuncunun ayrılığını Metz kulübü de resmi internet sitesinden doğruladı. Yapılan açıklamada "Sezer'e kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. 



Fransa Ligue 2'de mücadele eden Metz, 30 puanla 6. sırada bulunuyor.
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çaykur RizesporSezer Özmen
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