Eski Rizespor Futbolcusu Sezer Özmen Metz'den ayrıldı

Beşiktaş altyapısından yetişen ancak Siyah Beyazlı kulüpte oynama şansı bulamayan ve her sezon çeşitli takımlara kiralanan

, son olarak sezon başı Çaykur Rize

'dan Fransa'nın

takımına gitmişti.

Bu sezon Metz'de 8 maça çıkan ve 6 kez de ilk 11'de yer alan 23 yaşındaki stoper kulübün yeni başkan ve antrenörüyle yaşadığı anlaşmazlık yüzünden kulüpten ayrılma kararı aldı.

Genç oyuncunun ayrılığını Metz kulübü de resmi internet sitesinden doğruladı. Yapılan açıklamada "Sezer'e kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Fransa Ligue 2'de mücadele eden Metz, 30 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezer ÖzmensporMetz