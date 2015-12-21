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Eski Milli takım teknik direktörü sert konuştu! Terim'i azarlayacağım!

Sepp Piontek eğer EURO 2016'da Türkiye milli takımı son dörde kalamazsa Fatih Terim'i azarlayacağını açıkladı.

Eski Milli takım teknik direktörü sert konuştu! Terim'i azarlayacağım!
Sepp Piontek eğer EURO 2016'da Türkiye milli takımı son dörde kalamazsa Fatih Terim'i azarlayacağını açıkladı.
Avrupa’da yayımlanan Türk gazetesi Kuzey’e çarpıcı açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Sepp Piontek, yıllar önce Hülya Avşar ile yaşadığı bir anısını anlattı. Bir dönem aşk yaşayan Tanju Çolak ve Hülya Avşar’la ilgili milli takım kampında yaşana bir olayı anlatan Danimarkalı eski çalıştırıcı, şunları söyledi:

“Hülya Avşar, İstanbul’da kamp yaptığımız otele Tanju’yu ziyarete geldi. Sordum ‘Kimdir’ diye, Tanju’nun kız arkadaşı olduğunu söylediler. Yanına gidip, ‘Çayınızı lütfen hemen bitirin ve burayı terk edin’ dedim. Bir gün de Tanju’nun çantasında silah taşıdığını gördüm. Sordum ‘Bu ne?’ diye. ‘Mafya peşimde’ dedi. Bir daha silahla gelmemesini söyledim. Uyarımı da dikkate aldı.”

“FATİH TERİM’İ AZARLAYACAĞIM!”

Türkiye’nin EURO 2016’daki şansını da değerlendiren Piontek, eski yardımcısı Fatih Terim’le ilgili “Elinde kaliteli oyuncular var. Başarılı olacağına inanıyorum. Türkiye’nin ilk dörde girmesini bekliyorum. Giremezlerse telefon açıp Fatih Terim’i azarlayacağım!” dedi.
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TürkiyeFatih TerimEuro 2016Sepp Piontek
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