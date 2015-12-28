Eski Kasımpaşa'lıdan Galatasaray'a kritik uyarı!

Galatasaray'ın ara transferde yapacağı hamleler merakla beklenirken NTV Spor yorumcusu Önder Özen'den kritik bir yorum geldi.
NTV Spor yorumcusu Önder Özen Galatasaray'ın transfer politikası için; "Galatasaray'ın Şubat'ta transfer tahtası kapanabilir, UEFA böyle bir ceza verebilir. Galatasaray'ın bu Ocak'ta acilen transferler yapması lazım Haziran'da böyle bir şansı kalmayabilir artık" yorumunda bulundu.
NTV Spor yorumcusu Önder Özen Galatasaray'ın transfer politikası için; "Galatasaray'ın Şubat'ta transfer tahtası kapanabilir, UEFA böyle bir ceza verebilir. Galatasaray'ın bu Ocak'ta acilen transferler yapması lazım Haziran'da böyle bir şansı kalmayabilir artık" yorumunda bulundu.