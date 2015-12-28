Eski Kasımpaşa'lıdan Galatasaray'a kritik uyarı!

NTV Spor yorumcusu Önder Özen Galatasaray'ın transfer politikası için; "Galatasaray'ın Şubat'ta transfer tahtası kapanabilir, UEFA böyle bir ceza verebilir. Galatasaray'ın bu Ocak'ta acilen transferler yapması lazım Haziran'da böyle bir şansı kalmayabilir artık" yorumunda bulundu.