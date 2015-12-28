Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Kasımpaşa'lıdan Galatasaray'a kritik uyarı!

Galatasaray'ın ara transferde yapacağı hamleler merakla beklenirken NTV Spor yorumcusu Önder Özen'den kritik bir yorum geldi.

Eski Kasımpaşa'lıdan Galatasaray'a kritik uyarı!
Galatasaray'ın ara transferde yapacağı hamleler merakla beklenirken NTV Spor yorumcusu Önder Özen'den kritik bir yorum geldi.

NTV Spor yorumcusu Önder Özen Galatasaray'ın transfer politikası için; "Galatasaray'ın Şubat'ta transfer tahtası kapanabilir, UEFA böyle bir ceza verebilir. Galatasaray'ın bu Ocak'ta acilen transferler yapması lazım Haziran'da böyle bir şansı kalmayabilir artık" yorumunda bulundu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferönder özen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.