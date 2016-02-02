Eski Galatasaraylı ve Milli futbolcu hayatını kaybetti

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ali Beratlıgil, 84 yaşında vefat etti.



Ali Beratlıgil'in vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü, taziye mesajı yayımladı. Beratlıgil'in, yarın öğleyin Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyuruldu.

EFSANE İSİMLER ARASINDA

Futbolculuk kariyerinde "Büyük Ali" olarak bilinen ve Galatasaray'ın efsane isimleri arasında yer alan Ali Beratlıgil, Adaletspor, İstanbulspor ve Feriköy formaları da giymiş, A Milli Takım'ın 1954 Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı. Beratlıgil, teknik direktör olarak da çok sayıda takım çalıştırmıştı.