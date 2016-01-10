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Eski Fenerbahçelilerden Andrija Zivkovic baskısı

Fenerbahçe forması giyen eski yıldızlar Andrija Zivkovic ismini kadrosuna katması konusunda yönetime baskı yapıyor

Eski Fenerbahçelilerden Andrija Zivkovic baskısı

 Bir dönem Sarı-Lacivertli formayı giyen Sırp oyuncularKezman ve Lazetic ile Hırvat yıldız Rapaic, gündemdeki Zivkovic için mesaj yolladı: Önümüzdeki yıllara damga vuracak bir yetenek. Ne yapıp edip ona imza attırın.



Sezon başında beri Fenerbahçe’nin gündeminde olan, Galatasaray’ın da radarına giren Andrija Zivkovic halenPartizan ile sözleşmesini yenilemedi. Sezon sonunda serbest kalacak olan 19 yaşındaki yıldızın yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu. İki ezeli rakibin yanı sıra Liverpool ve Benfica da sağ kanat oyuncusunu yakından takip ediyor.



‘Yüksek paralara satılır’



Fenerbahçe’nin resmi girişimlerde bulunmaya hazırlandığı Zivkovic için, bir dönem Sarı-Lacivertli formayı terleten Mateja Kezman, Nikola Lazetic ve Milan Rapaic’den yönetime çağrı geldi. Kezman ve Lazetic, vatandaşlı olan genç yıldız için, “Benzerine az rastalanacak bir yetenek. Daha 19 yaşında ama sahada 30 yaşındaymış gibi hareket ediyor. Kısa sürede Avrupa futboluna damga vuracak oyunculardan biri. Transfer ederseniz asla pişman olmazsınız” mesajı gönderdi. Hırvat yıldız Rapaic de Andrija Zivkovic’in büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, “Fenerbahçe ne yapıp edip ona imza attırmalı. Çok değil, 2-3 sene sonra çok iyi rakamlarla büyük bir Avrupa takımına satılacağına eminim” ifadelerini kullandı.



Yıldırım bizzat ilgilenecek



Oyuncu izleme komitesindeki Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş ve Kemalettin Şentürk de uzun süredir takip ettikleri 19 yaşındaki Sırp futbolcunun kadroya katılması konusunda yönetime rapor sundu. Daha önce, “Devre arasında iki futbolcu alacağız. Bunlar genç yetenek olabilir” diyen Aziz Yıldırım’ın Zivkovic transferiyle bizzat ilgileneceği de öne sürüldü.

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Andrija Zivkovic
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