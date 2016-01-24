Eski Fenerbahçeli Pierre Webo'dan çıldırtan paylaşım

Sezon başında Fenerbahçe'den Osmanlıspor'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Pierre Webo, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Maçın son düdüğünün ardından kişisel Twitter hesabından 3 tane ağlayan, 2 tane de gülen surat paylaşarak skora göndermede bulunan Webo, bunların yanına da sarı-lacivert kalpler ekledi.

Kamerunlu oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyadaki Galatasaraylılar tarafından büyük tepki görürken, Fenerbahçeliler ise Webo'ya tebrik ve destek mesajları attı.



