Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Fenerbahçeli Pierre Webo'dan çıldırtan paylaşım

Pierre Webo dün oynanan ve Galatasaray'ın mağlup olduğu Osmanlıspor maçının ardından yaptığı paylaşım ile bir çok sarı kırmızılı taraftarı kızdırdı

Eski Fenerbahçeli Pierre Webo'dan çıldırtan paylaşım

 Sezon başında Fenerbahçe'den Osmanlıspor'a transfer olan ancak sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyen Pierre Webo, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Maçın son düdüğünün ardından kişisel Twitter hesabından 3 tane ağlayan, 2 tane de gülen surat paylaşarak skora göndermede bulunan Webo, bunların yanına da sarı-lacivert kalpler ekledi.

Kamerunlu oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyadaki Galatasaraylılar tarafından büyük tepki görürken, Fenerbahçeliler ise Webo'ya tebrik ve destek mesajları attı.



İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Pierre Webo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.