Eski Fenerbahçeli Fabio Bilica'ya Gözaltı Şoku

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Fabio Bilica Brezilya'da düzenlenen yardım maçı sırasında göz altına alındı, kefaletle serbest kalan Bilica'nın neden gözaltına alındığı bilinmiyor



Brezilya 'daki bir yardım maçı sırasında gözaltına alınan Bilica, kendisini, "Pazar günü banka şubeleri kapalı olduğu için ödeme yapamadım" diyerek savundu. Bilica, kefaletle serbest kaldı.