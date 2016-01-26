Eski Cimbomlu Mozambik Milli Takımı'nın başına geçti

Dünya futbol tarihinin en ilginç figürlerinden biri olan ve bir dönem Galatasaray'da forma giyen Abel Xavier Mozambik Milli Takımı'nın başına getirildi.





GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Futbol oynadığı dönemde ilginç saç stilleriyle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dikkat çeken 43 yaşındaki Xavier, 2002/03 sezonunun ikinci devresinde Liverpool'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelmişti. Galatasaray formasıyla 12 karşılaşmaya çıkan Portekizli, gol sevinci yaşayamadan sezon sonunda Liverpool'a geri dönmüştü.

PORTEKİZ 2.LİGİ'NDEN MİLLİ TAKIMA

2008 yılında aktif futbol hayatına son veren ve ilk teknik direktörlük macerasına 2013 yılında Portekiz'in Olhanense ekibiyle atılan Xavier buradan aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle gönderilmişti. Son olarak Portekiz 2. liginde F.C Farense takımını çalıştıran Abel Xavier'in son durağı Mozambik Milli Takımı oldu.

(Kaynak: Hürriyet)