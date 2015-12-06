'Eski CEO çok para harcattı'

UEFA Finansal Fair Play kriterleri gereğince büyük sıkıntıda bulunan Galatasaray’ın İsviçre’de sıkı bir savunma yaptığı ortaya çıktı.



Başkan Dursun Özbek, genel sekreter Fatih İşbecer, futbol direktörü Cenk Ergün ve mali işlerden sorumlu koordinatör Sedef Hacısalihoğlu tarafından yapılan sunumda, mevcut durumun nasıl ve hangi vadede düzeltileceğini, yeni gelir modelleri ve projelerle UEFA tarafına detaylı olarak aktarılırken geçmişe dönük ise özeleştirilerin gerçekleştirildiği belirlendi.

