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Eşinden İbrahim Toraman'ı sarsan dilekçe!

Bеşiktаş'ın еski futbоlcusu İbrаhim Toraman'ın еşi Eylem Yıldız'şiddet gördüğü'gеrеkçеsiylе mаhkеmеyе bаşvurdu

Eşinden İbrahim Toraman'ı sarsan dilekçe!

 Bir dönem Gaziantepspor, Beşiktaş ve Sivasspor'da forma giydikten sonra futbolu bırakan ve TV 360'ta yorumculuk yapan İbrahim Toraman'ın eşi Eylem Yıldız 'şiddet gördüğü' gerekçesiyle mahkeme"ye başvurdu.

OĞLUNU ALIP BABAEVİNE DÖNDÜ, BOŞANMA DAVASI AÇTI

Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin, geçtiğimiz yıl Ali Erim adını verdikleri bir de oğulları oldu. Renkli Sayfalar'ın haberine göre çocuklarının doğumundan sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başlayan ikiliden Eylem Yıldız oğlunu da alarak babaevine döndü ve eşine boşanma davası açtı.
ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Oğlunun velayetini de isteyen Eylem Yıldız, mahkemeye sunduğu dilekçede şiddet gördüğünü iddia etti. İbrahim Toraman ile Eylem Yıldız 2014 Ağustos ayında evlendi.

ADI KAVGACIYA ÇIKTI

İbrahim Toraman, Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca takım arkadaşı İbrahim Üzülmez ve Sezer Öztürk ile sert tartışmalar yaşamış, eski sevgilisini AVM'de dövdüğü yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

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İbrahim Toraman
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