Ertuğrul Sağlam'ın Çalıştıracağı Yeni Takım Belli Oldu

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 3 puan yüzü göremeyen Kırmızı-Beyazlılar'da teknik direktör Yusuf Şimşek'le yollar ayrıldı. Akdeniz ekibinde Gültekin Gencer başkanlığındaki yönetim dün toplandı. Yönetim kurulunda Şimşek'in Antalyaspor'daki geleceği masaya yatırıldı ve ayrılık görüşü ağır bastı. Şimşek'in yerine getirilecek isim için çalışmalar da çabuk başladı.

ŞİMŞEK'İN YERİNE SAĞLAM

Antalyaspor'un takımın başına getirmeyi düşündüğü ilk isim Bursaspor'dan ayrılan Ertuğrul Sağlam. Ayrıca yönetimin Ersun Yanal'la dirsek temasına girdiği konuşuluyor. Hoca konusunun birkaç güne kadar netlik kazanması bekleniyor.