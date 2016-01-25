Erteleme en çok Trabzonspor'a yaradı

Süper Lig'de dün oynanması gereken Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenmesi Trabzonspor'a bir çok konuda avantaj sağladı.



ZEMİNİ KURTARDILAR

Ligin 19'uncu haftasında dün akşam Avni Aker Stadyumu'nda oynanması gereken Trabzonspor-Beşiktaş maçının şehirde 3 gündür devam eden kar yağışından ertelenmesi, bordo avili takıma adeta bir taşla 3-4 kuş birden vurdurdu. Trabzonspor ve 1461 Trabzon'un birlikte kullandığı Avni Aker stadyumunun zemininin, kar temizleme çalışmaları nedeniyle bozulmasından büyük endişe duyan bordo mavililer, erteleme kararıyla rahat bir nefes aldı.

Yoğun maç trafiği yüzünden büyük emekler harcanarak düzgün tutulmaya çalışılan zeminin, kar temizleme araçlarıyla temizlenmesi, üzerine tekrar kar yağmasıyla da zeminin balçık haline gelerek çimin tamamen yok olması tehlikesiyle karşı karşıya olan Trabzonspor, böylece zemini bir anlamda kurtarmış oldu.

EKSİKLER CAN SIKIYORDU

Beşiktaş maçı öncesi Cavanda'nın cezalı, Mustafa Yumlu ve Mbia'nın sakat olması bordo mavilileri düşündüren en önemli konulardan biriydi. Sakatlığı bulunan Özer Hurmacı ise son anda kadroya dahil edilmişti. Beşiktaş maçının ertelenmesiyle Trabzonspor, güçlü rakibi karşısına 4 as oyuncusundan eksik olarak çıkmaktan kurtulmuş oldu. Sakat oyuncularının iyileşmesi için zaman kazanan Trabzonspor, ayrıca ağır zeminde meydana gelebilecek olası bir sakatlıktan da kurtuldu. Cavanda'nın cezasını 7 Şubat'taki Akhisar maçında çekeceği, sakat oyuncuların da iyileşeceği düşünülünce Trabzonspor'un erteleme nedeniyle elde ettiği avantaj daha net ortaya çıktı.

MUHAMMET'İN İLK MAÇI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor'un geçen hafta içinde kadrosuna kattığı Gaziantepsporlu golcü Muhammet Demir için de Beşiktaş maçı ayrı bir anlam taşıyordu. Antrenmanlardaki form durumu iyi olunca teknik direktör Hami Mandıralı tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınan Muhammet, Beşiktaş derbisiyle belki de ilk kez bordo-mavili formayı giymiş olacaktı. Ancak maçın ertelenmesi, Muhammet açısından kötü olduğu kadar iyi sonuçları da beraberinde getirdi. Muhammet Demir, Trabzonspor formasıyla ilk maçını 27 Ocak'ta eski takımına karşı oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantepspor'la karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Muhammet Demir'in çok yakından tanıdığı eski takım arkadaşlarına karşı forma giymesi bekleniyor.

Bu arada göreve yeni getirilen Trabzonspor teknik direktörü Hami Mandıralı da, ilk maçında eski hocası Şenol Güneş'le karşılaşma şansını da ertelemeyle yitirmiş oldu.