Trabzonspor'da gelecek sezon takımda kimlerin olup olmayacağı konusu büyük oranda netlik kazandı. Bordo-mavili yönetim Douglas'ın satışı için Sporting Lizbon ile anlaşmaya varırken, sözleşmeleri sona eren Fatih ve Marin'in yanı sıra Salih Dursun ve Mustafa Yumlu ile de yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. Karadeniz ekibinde geride kalan sezonda performansları tartışılan ve kulüple icralık olan Özer Hurmacı ve Sefa Yılmaz ile ilgili olarak da tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Gelecek sezonki bütçenin oldukça düşük seviyede tutulacak olması nedeniyle yılda 2 milyon 500 bin euro kazanan Cardozo da kulüp çıkarları doğrultusunda satılacak. Bu arada devre arasında pilot takımdan kiralanan Akakpo'nun ise takımda tutulması bekleniyor.
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ersun Yanal’ın Bıçağının Önüde Kesiyor Arkasıda!
Ersun Yanal gelir gelmez Trabzonspor için köklü bir değişime imza atıyor. Sözleşmesi biten oyuncuların hiç birine teklif götürülmeyeceği iddia edilirken, Ersun Yanal’ın Cardozo dahil herkesi göndermeyi planlıyor.
19 Mayıs 2016 Perşembe 09:55
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Ersun YanalTrabzonsporYeni SezonSözleşmeCardozoYönetim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.