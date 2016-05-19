Ersun Yanal’ın Bıçağının Önüde Kesiyor Arkasıda!

Trabzonspor'da gelecek sezon takımda kimlerin olup olmayacağı konusu büyük oranda netlik kazandı. Bordo-mavili yönetim Douglas'ın satışı için Sporting Lizbon ile anlaşmaya varırken, sözleşmeleri sona eren Fatih ve Marin'in yanı sıra Salih Dursun ve Mustafa Yumlu ile de yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. Karadeniz ekibinde geride kalan sezonda performansları tartışılan ve kulüple icralık olan Özer Hurmacı ve Sefa Yılmaz ile ilgili olarak da tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi. Gelecek sezonki bütçenin oldukça düşük seviyede tutulacak olması nedeniyle yılda 2 milyon 500 bin euro kazanan Cardozo da kulüp çıkarları doğrultusunda satılacak. Bu arada devre arasında pilot takımdan kiralanan Akakpo'nun ise takımda tutulması bekleniyor.