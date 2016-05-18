Ersun Yanal’a Trabzonspor Heyeti Tarafından Destek!

Trabzonspor 'da üçüncü kez göreve getirilen teknik direktör Ersun Yanal 'a, bordo-mavili takımın başında bulunduğu dönemlerdeki yöneticilerden destek geldi.

Takımda daha önce görev yaptığı iki dönemde üç farklı yönetim kurulu ile çalışan teknik direktör Yanal konusunda, bazı eski yöneticiler AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk kez 2007'de bordo-mavili ekibin başına geçen Yanal'ın ilk dönemindeki asbaşkanlardan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Hoca tartışmaları sürerken birçok isim tartışıldı, fikirler paylaşıldı. Sonunda sorumlu ve yetkili konumda olanlar bir karar verip Ersun hocayı göreve getirdi. Mutlaka içine sinmeyenler, gönlünde başka isimler olanlar, çok sevinenler ve 'eh' diyenler oldu. Bence yeni bir kadro ve yeni bir oluşum ihtiyacı olan Trabzonspor'u tanıyan, kendini ispatlamış Ersun Yanal uygun bir isimdir." dedi.

Bundan sonra yönetimin, teknik direktöre sahip çıkarak imkan sağlaması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Taraftarların da kulübün doğrularına destek verirken yanlışlarını da uyararak otokontrol görevini yürütmesi gerekir. Gerisi zaten bu şartlarda bu kulübe sadece zarar verir. Camiamıza ve Ersun hocaya hayırlı olsun, kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kafkas: "Tek ihtiyaç sabır ve hoşgörü"

Trabzonspor Kulübünde Nuri Albayrak başkanlığındaki yönetimde basın sözcülüğü görevinde bulunan ve Yanal'ın ilk dönemi öncesi kulübe gelmesi konusunda görüşmeler yapan isimlerden Zeyyat Kafkas da tecrübeli teknik adamın doğru bir tercih olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Çalışkan, teknik ve mental çalışmaları çağdaş futbolla bağdaşan, ekip çalışmasını üst düzeyde önemseyen ve uygulayan bir teknik adamdır. Tek endişem, yönetim kurulunun ortaya koyduğu 50. yılda şampiyonluk hedefinin oluşturacağı baskı olacaktır. Ersun hoca şampiyonluğun bir proje olduğunu düşünür her zaman. Bunun için de 3 yıllık bir kalkınma planının gerekli olduğunu düşünüyorum. Camiamız Ersun Yanal'a ve yönetim kuruluna güvenmeli, sabırlı olmalı ve sahip çıkmalıdır. Kısa vadeli, popülist beklentiler içerisinde olmamak lazım. Camiamız çok güçlü bir yapıya sahiptir ve bunu yönetim ve teknik heyete hissettirmelidir. Gün itibarıyla kulübümüz dip yapmıştır ama sıçrama kabiliyetine sahip bir markadır. Tek ihtiyaç sabır, sabır ve hoşgörüdür. Artık birbirinin açığını arayan değil, açığını kapatan bir camia olmalıyız. Ben gelecek adına ümitliyim."

Güney: "2010-2011'in çekirdek kadrosunu oluşturmuştur"

Yanal'ın ikinci döneminde genel sekreterlik görevinde bulunan Köksal Güney de tecrübeli çalıştırıcı için "Yine Trabzonspor'a hizmet etmeye gelmiştir. Kendisi 2010-2011 sezonu şampiyonu olan kadronun çekirdeğini oluşturmuştur, temelini atmıştır. Aynı sorumlulukla ve planlı şekilde yönetimle uyumlu çalıştığında başarılı olacağına inanıyoruz. En büyük isteğimiz de budur." şeklinde değerlendirme yaptı.

Trabzonspor camiasının başarılı günlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Güney, "Herkesin, tüm camianın sonuna kadar ona destek olması gerekir. Kendisine başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.