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Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”

Trabzonspor’da 3.kez takımın başına getirilen Ersun Yanal, Trabzonspor’un gelecek sezon savaşmaya hazır olacağını söyledi.

Ersun Yanal “Trabzonspor Savaşacak”
Trabzonspor'da 3. kez işbaşı yapacak olan Ersun Yanal, Bordo-Mavili taraftarları şimdiden havaya sokacak sözler sarfetti. 2015-2016 sezonunu Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Lig TV'de yorumcu olarak geçiren teknik adam, "Trabzonspor savaşacak" diyerek çok net bir ifade kullandı.

Maraton programının moderatörü Şansal Büyüka'nın, "Hocam Trabzonspor hayırlı olsun. Neler söyleyeceksin? Nasıl bir Trabzonspor olacak?" sorusuna Ersun Yanal şu karşılığı verdi:

"Bir kere doğru bir takım yapılanması olacak. Futbol ne gerektiriyorsa o olacak. Bu işler savaşmadan olmaz. Trabzonspor savaşacak."

'Mücadele etmeden...'

"Savaşmadan olmayacağı gibi mücadele etmeden de olmaz. Mücadele etmeyen de olmayacak. Önümüzdeki yıl hemen 'hadi yap bunu' dersen o da olmaz ama zamana yayılacak."
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