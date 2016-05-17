Ersun Yanal Trabzonspor için Heyecanlı!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 2 yıllık anlaşmaya vardıkları Teknik Direktör Ersun Yanal 'ın kendilerinden daha heyecanlı olduğunu belirterek, yarım kalmış bir işi tamamlamak için yola çıktıklarını söyledi.

Usta, Lig TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, teknik direktör konusunda hiçbir camianın mütabık kalmasını beklemenin mümkün olmadığını belirtti.

UEFA kriterlerine göre Trabzonspor'un gelecek sezon yaklaşık 55 milyon lira bütçesinin olacağını vurgulayan Usta, "Trabzonspor son yılların en düşük transfer bütçesiyle karşı karşıyayız. Bunun içine sığmak zorundayız ve buradan yeni bir yola çıkmak zorundayız. Tamam yabancı hoca olsun ama bütçeniz bu. 160 milyon lira civarında olan bütçeyi 105 milyona düşürmüştük devre arasında. Şimdi 55 milyonu düşüreceksiniz ve aradaki boşluklara oyuncu alabileceksiniz. O zaman anlaştığınız hocanın bu konseptte olması ve bu durumu bilmesi gerekiyor ve buna göre Trabzonspor'da yeni bir yoculuğun başlaması gerekiyor" diye konuştu.

Yabancı ve yerli hocalarla konuşurken bu konunun mihenk taşları olduğunu belirten Usta, "Dar bütçeyle sağlıklı yeni bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Biz Teknik Direktör Ersun Yanal ile Leicester Ctiy şampiyonluğunu da masaya yatırdık. Trabzonspor, Türkiye'de ilk. Artık büyük bir kulüp olarak şunu yapmak zorundayız. Son 5-6 yılda görünmedik kadar küçük bir bütçe ile başarılı bir sürece girmesi gereken bir yolculuk başlıyor. Yönetim ile hocanın bu konuda mutabık olması gerekiyor. Biz de yerli ve yabancı hocalarla konuşurken hep bunu masaya koyduk" şeklinde konuştu.

"ERSUN YANAL İSMİ ORTAK İMZA İLE ALINAN BİR KARARDIR"

UEFA'nın önlerine koyduğu tabloya bakıldığı zaman çok çalışmaları gerektiğini belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hoca ile inanılmaz bir koordinasyon içinde olmalıyız. Vakit kaybetmemeliyiz. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımı toplantıya çağırdım. Bazıları işleri nedeniyle katılamadı. Tarihi bir karara imza atıyoruz. Masada tartışalım ama gerçeklerimizi bir bilelim. Kısıtlı bir bütçe ile yola çıkıyoruz bu bütçe ile de biz Trabzonspor'u ayağa kaldırmak zorundayız. Çünkü artık Trabzonspor'un vardığı nokta Antalyaspor karşısındaki 7-0'lık mağlubiyet bize şunu söyledi; artık bu iş bitmiştir. Buna ne başkan olarak tahammül edebilirim ne de Trabzonspor camiası tahammül edebilir. Hiç kimse tahammül edemez. Yeni bir yapılanma ile radikal kararlarla Trabzonspor'un önünde hiç kimsenin durmaması lazım. 7-0 önce bana şunu söyledi; Başkan, 'artık bundan sonra hiçbir engeli ve gördüğünüz hiçbir şeyi tanımayın. Yeni bir düzen kurmamız lazım burada. Bu yeni düzenin önünde hiç kimse en yakın dostlarımız bile hatır bile hiç bir şey engel olamaz. Yönetimde ben bunları masaya koydum. Bazı arkadaşlarımız acaba yabancı hoca mı olsa diye görüşler oldu. Bir kulübün tarihinde belki ilk defa 5 saat süren bir toplantının ardından herkes fikirlerini gündeme getirdi. Ben bir şey istedim. Kime karar vereceksek oy birliğiyle herkesin imzasıyla bu masadan kalkacağız ve o teknik direktörün araksında sonuna kadar duracağız. Her şeyi tartıştık tüm yönetimin oy birliğiyle beraber ortak bir karar verdik. Bütün camiada farklı düşünceler olabilir ama artık karar verdik. Bütün camianın bu karara destek vermesini bekliyoruz."

"ERSUN YANAL BİZDEN DAHA HEYACANLI"

Yeni teknik direktör leri Ersun Yanal'ın Trabzonspor'da iki dönem geçirdiğini belirten Usta, "Ersun Yanal'ın Trabzonspor'da iki dönemi var. Bu dönemler iyi tahlil edersek, ilk dönemiyle ilgili olarak genelde olumlu bir tablo var. İkinci dönemiyle ilgili olarak olumsuzluklar var o olumsuzlukları camiamız tartışıyoruz. Ben bir çoğunun abartılı olduğunu görüyorum. Biz Ersun Yanal ile masaya her şeyi yatırdık. Öyle bir yükün taşın ve yükün altına giriyoruz ki Ersun Yanal bizden daha heyecanlı biz ondan daha heyecanlıyız. Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum bize bunu zorunlu kılıyor. Tamam yerliye karar verdik Ersun Yanal değil de kim olsun dediğimizde öyle cevap vermek çok kolay değil. Haliyle Ersun Yanal gibi tecrübeli bir hocayla yarım kalmış bir işi tamamlamak için aslında yola çıktık."

Ersun Yanal ile futbolcu kadrosunu konusunda anlaşarak bir liste hazırladıklarını ifade eden Usta, "Hepimiz aynı isimlerde mutabık olduk. Buna göre de belirlediğimiz isimlerle yollarımızı ayıracağız. 25 kişilik kadronun 15’i kesin oynayabilecek düzeydeki futbolculardan oluşacak. 5 oyuncu ise kadroyu destekleyecek düzeyde olacak. Kalan 5 oyuncu da altyapıdan gelen genç oyunculardan oluşacak. Şu anda mevcut yapıda 5 ile 8 oyuncuya ihtiyacımız var. Bunların hepsinin direk oynayacak oyuncu olması lazım. Önümüzde 40 gün var. Hiçbir işle uğraşmadan satma, kiralama, alma işini halletmemiz lazım. Kamp dönüşü de yeni stadın yanında yeni bir dünyaya bu futbolcuların yerleştirilmesi lazım. Bunu da yapacağız.”

"HİÇ KİMSE BU KULÜBÜN ÜZERİNDE OLMAYACAK"

Trabzonspor’da yeni kurulacak düzende kaleci Onur’un yerinin önemli olduğunu belirten Usta, "Ama şunu herkes bilsin ki Trabzonspor’da ne Onur ne de başkası bu kulübün üzerinde değil. Gönderilmeyecek oyuncu yok. Onurla da bunu konuştum. Onur şampiyonluğa gidecek bir Trabzonspor’un sonuna kadar içinde bulunmak isteyen bir oyuncu. Ama kendini Trabzonspor’un üzerinde gören Allah’ın bir kulu kalmayacak" ifadelerini kullandı.