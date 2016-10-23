Ersun Yanal tecrübesini konuşturdu

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray galibiyeti sonrsaı yağtığı değerlendirmede, topun G.Saray'da daha fazla durmasınını kendilerinin böyle bir taktik geliştirdiklerini ve istediklerini aldıklarını ifade etti.

Maç sonu değerlendirmesinde topu bilerek G.Saray'a bıraktıklarını belriten Ersun Yanal; "Topa sahip olma oranı en yüksek takım bu ligde Galatasaray. Orta sahası çok etkili. Biz de bu fırsatı kollamak ve rakibin topu ayağında tutmasına izin vermeyi ve böyle oynamayı planlamıştık. Bunu da başardık. Son dakikalarda baskı olmasına rağmen onlara pozisyon vermedik. Bu önemliydi. " ifadelerini kullandı.

'G.Saray'a pozisyon vermedik'



Pozisyon vermediklerini sözlerine ekleyen Ersun hoca; "Daha önceki maçlarda oyun üstünlüğü bizdeyken maç kaybetmiştik. Galatasaray'ın son dakikadaki pozisyonu dışında çok fazla pozisyonu yoktu. Hem oyunu pekiştirmek, hem bütün maçları kazanmak zorundayız. Bugün sadece bir maç kazandık, tabii ki moral de kazandık ama yolumuz çok uzun..." şeklinde konuştu.

"Trabzonspor birçok sorunla uğraşıyor"



Türkiye'de futbolun tartışılması gerektiğini vurgulayan Yanal, "Birçok sorunla uğraşıyor Trabzonspor. Bu sorunlar için yoğun enerji harcıyor. Bunlardan bir tanesi, kulübün doğru yönetilecek kriterlere sahip olması. Birinci buydu. İyi bir takım olmak önemliydi. İyi oynadığımız maçlar oldu. Bugün oynadığımız oyundan fazlasıyla hak ettiğimiz maçlar oldu. Trabzonspor için sabretmemiz gerekiyor. Ayakları yere basan bir Trabzonspor ile ben doğru bir yere oturacak bir takımın kurulmasından yanayım. Galatasaray önemli bir takım. Çok önemli bir gelişimi var geçen seneye nazaran. Biz bugün istediğimiz planı tutturduk ama önümüzde daha çok yol var" diye konuştu.

"Birazcık nefes alsınlar"



Maç sonrası Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yı arayarak tebrik etmesinin sorulması üzerine ise Yanal, "Onları çok büyük dar boğaz içinde hissediyorum. Sosyolojik sorun aynı zamanda. Maçın onlara derin bir nefes aldırdığını düşündüğüm için söyledim. Geçen seneden beri sorunlarla uğraşıyorlar. Birazcık nefes alsınlar" diye cevap verdi.

"Bütün kulüpleri bekleyen tehlike ortada"



Çok fazla transfer yapmadıklarını belirten Yanal, Trabzonspor'un kadro durumu ile ilgiliyse, "Çok fazla transfer yapmadık. Genç oyuncular aldık. Tutar olarak da oldukça mütevazi bir bütçe. 50'lerden 20'lere inen bir bütçe. Bu önemli bir süreçti. Kadroda yetenekli oyuncularımız var. Oldukça kariyerli oyuncularımız var. Daha önü açık olan oyuncularımız var. Bunlar çok hızlı gelişecek şeyler değil. Bunlar o kadar kolay değil. Daha önce de söyledim biz bu oyunculara güveniyoruz. Artık Türkiye farklı bir kulvarda yer almalı. Bütün kulüpleri bekleyen tehlike ortada. Bugün Galatasaray'ın genel kurulunda alınan kararlar; çok değerli şeylerle ilgili kararlar alındı. Bu hadiselerle karşı karşıyayız. Tüm kulüpler için aynı durum var. Bugün 75-80 milyon Euro'lardan bahsediyoruz. Onun için sadece sahadaki futbol olmaktan çıktı artık. Bunun da düşünülmesi lazım. Bilime inanmak ve peşinden koşmak, karanlıkta kör olarak yürümekten daha iyi. İsteyen istediği gibi konuşsun" açıklamasında bulundu.