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Ersun Yanal Odasında Futbolcuların Geçmiş Maçlarını izliyor!
Yeni sezonda bordo mavili kulübün başına geçen Ersun Yanal, gelecek sezon yapılacak transferde karar kılmak için oyuncuların geçmiş maçlarını izleyerek değerlendirmelerde bulunuyor.
19 Mayıs 2016 Perşembe 19:52
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile yaptığı görüşmelerin ardından resmi olarak bordo-mavili kulüple 2 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Ersun Yanal, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da iki gündür scout ekibiyle bir araya gelerek çalışmalara başlayan Yanal, bugün kadar yapılanlarla ilgili olarak bilgi alırken, ekibin belirlediği isimleri dev ekrandan izleyerek notlar aldı. Birçok ülkede yer alan oyuncularla ilgili geniş bir futbolcu profiline sahip olan Yanal, Trabzonspor scout ekibinin belirlediği isimlerle kendi listesinde bulunan isimleri karşılaştırdı. Ortak noktada birleşilen oyuncularla ilgili olarak hemen başlanılmasını isterken, bordo-mavili yöneticilerden bazı isimler de toplantılarda yer aldı.
Yanal'ın scout ekibiyle yaptığı çalışma anını ise Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın kendisine ait Twitter hesabından paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:Ersun YanalTrabzonsporYeni Sezon Transfer
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