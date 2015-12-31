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Ersun Yanal merak edilen soruları cevapladı

Adı devamlı Trabzonspor ile anılan deneyimli teknik adam Ersun Yanal bu konu hakkında kesin ve net açıklamalarda bulundu

Ersun Yanal merak edilen soruları cevapladı

 Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ederken, Mircea Lucescu'nun yanı sıra Ersun Yanal da bir an olsun bordo-mavililerin gündeminden düşmedi. Ancak Yanal'dan Trabzonspor'a kötü haber geldi.



Ligin devre arasıan girmesinin ardından yayıncı kuruluşta programlara çıkmayacak olan Ersun Yanal, 15 günlüğüne tatil için ABD'ye gitmeye karar verdi. Deneyimli çalıştırıcı, ABD'ye gitmeden önce Trabzonspor iddiasına son noktayı koydu.



Yanal, Trabzonspor'un başına geçmeyeceğini "Bu sezon hiçbir takım çalıştırmayacağım" sözleriyle duyurdu. Açıklamalarına devam eden Yanal, "Sezon sonuna kadar yayıncı kuruluştaki görevimi sürdüreceğim. Bu sezon uzun takım çalıştırma niyetim yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sporx

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TrabzonsporErsun Yanal
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