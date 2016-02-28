Ersun Yanal'ı sonunda çıldırttılar!

Trabzonspor'un kendi sahasında Osmanlıspor'a 2-1 yenildiği karşılaşma sonrası Başkent ekibinin defans oyuncusu Uğur Demirok'un açıklamaları ve teknik direktör Ersun Yanal'ın bu futbolcu hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Bonservisi Trabzonspor'da olan ve Osmanlıspor'da kiralık oynayan Uğur Demirok, maçta çok farklı duygular yaşadığını belirterek, "Burada kiralığım. Trabzonspor’un sözleşmeli oyuncusuyum. Bir yanım sevinçli bir yanım üzüntülü. İnşallah Trabzonspor bu kötü durumdan kurtulur. Hak ettiği yerlere üst sıralara çıkar. Bu seneye şanssız bir şekilde başladı. İnşallah en az kayıpla kapatır." dedi.

UĞUR: "TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYORUM"

Trabzonspor'dan ayrılık sürecine değinen Uğur, "Geçen sene gelirken burada şampiyonluk hayallerim vardı. Sezon başı anlaşmazlık oldu. Onlara çok girmek istemiyorum. Hayallerim burada şampiyonluk yaşamak. Bu kadar taraftar bu kadar insan emek veriyor inşallah bunu başarırız diye umuyorum ilerleyen yıllarda. Maça çıkarken de çeşitli duygular içindeydim. Bu yapılanlar haksızlık. Kısa zamanda düzelecek. Trabzonspor’un gerçek değerini herkes görecek" diye konuştu.

YANAL: TAMAMEN PLANSIZLIĞIN BİR SONUCU

Uğur’un Trabzonspor’a transfer olduğu dönemde bordo-mavililerin hocası olan Ersun Yanal, Lig TV'de çarpıcı bir yorum yaptı. Yanal, “Uğur neden verildi ben de anlamış değilim. Önemli bir oyuncuyu transfer ediyorsun. Bir dönem oynuyor. Yatırım yapıyorsun o oyuncuya, sonra bir an da kiralık veriyorsun! Bu tamamen plansızlığın bir sonucu" dedi.