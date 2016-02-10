Ersun Yanal Geri Dönüyor!

Mehmet Sepil'in mevcut teknik direktörü ile yolların ayrılması halinde aklındaki ilk ismin Ersun Yanal olduğu iddia ediliyor.
Milyonlarca lira harcanarak kurulan kadronun direkt Süper Lig’e çıkması ve devler arenasında kalıcı olmasını isteyen Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in, Diyadin’le yolların ayrılması halinde aklındaki ilk ismin Ersun Yanal olduğu öne sürüldü.
Sepil’in tecrübeli çalıştırıcıdan olumsuz yanıt alması durumunda Mehmet Özdilek ya da Uğur Tütüneker’i de gündeme alabileceği öğrenildi.