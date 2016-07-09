Ersun Yanal Fransa'ya gidiyor!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya’nın Samorin kasabasında kamp yapan Trabzonspor’da, teknik direktör Ersun Yanal futbolculara izin verdi.

Günde 3 antrenmanla yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde, kamp dönemini yarılayan futbolcular yarın akşama kadar izin yapacak.

Teknik direktör Yanal da Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Portekiz ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasını izlemek ve yayıncı kuruluşa maç yorumu yapmak için bugün Fransa’ya gidecek.

Usta, taraftardan sabır istedi

Transferde şu ana dek resmi bir anlaşma yaptığını açıklamayan Trabzonspor’un kulüp başkanı Muharrem Usta, taraftarlardan sabır istedi.

Usta, Twitter’daki hesabından taraftarlara seslenerek, "Değerli dostlar. Sabretmeyi hep beraber öğrenmeliyiz ve gaza gelmemeliyiz. Artık yeni haberler haftaya" ifadesini kullandı.

Usta, forma sponsorluğu konusunda Katar bankası QNB ile yaptıkları anlaşmanın da herkese hayırlı olmasını diledi.

Uğur Demirok’a doğum günü kutlaması

Trabzonspor’da savunma oyuncusu Uğur Demirok’a 28. yaş gününde teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.

Uğur, kendisi için düzenlenen doğum günü kutlaması nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Kesilen pastanın ardından Uğur’u takım arkadaşları tebrik etti.

Kampın ağabeyleri

Trabzonspor’da 23,3 yaş ortalamasının olduğu kamp kadrosunda, 28 yaşındaki Uğur Demirok, Mustafa Yumlu ve Güray Vural gibi oyuncular ağabeylik yapıyor.

Bordo-mavili futbolcular, A takımla ilk kez kampa gelen genç oyuncularla da yakından ilgilenerek onların takıma ısınmasına katkı sağlıyor.

Yanal, Abdülkadir ile ilgileniyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA’nın internet sitesinde geçen kasım ayında "Türk Messi, yeni Hagi" şeklinde tanıtılan 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile de antrenmanlarda özel olarak ilgileniyor.

Yanal, 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın kaptanı ve kampın en genç oyuncusu olan Abdülkadir’e neler yapması gerektiğini anlatarak tecrübelerini aktarıyor.

Yanal’ın, dünkü antrenmanda maçı kaybeden oyunculara çeşitli cezalar verirken Abdülkadir’e Yusuf Yazıcı ile kolbastı oynatması dikkati çekti.

Abdülkadir, Trabzonspor altyapısındaki her futbolcunun hayalinin Trabzonspor forması giymek olduğunu belirterek, "Hedefim Trabzonspor’da sürekli olarak oynamak. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışacağım. Bana verilen bu şansı iyi değerlendireceğim" diye konuştu.

Tek eksik Mehmet Ekici

Trabzonspor’da sakatlığı geçen Mustafa Yumlu’nun antrenmanlara başlamasıyla tek eksik Mehmet Ekici kaldı.

Dizinden sakatlığı bulunan ve kondisyon salonunda çalışan Ekici’nin gelecek hafta takımla beraber antrenmanlara başlaması bekleniyor.