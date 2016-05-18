Ersun Yanal “Eski Günlere Geri Döneceğiz”

Yanal, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Trabzonsporlulara seslenerek, "Hepimiz için güzel ve aydınlık günlerin başlangıcı olması dileğiyle yeni bir döneme imza attık. Bu yeni başlangıcın herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un belki de tarihinin en sıkıntılı zamanlarından birini yaşadığını vurgulayan Yanal, şöyle devam etti: "Bu sürecin geçici olduğuna yürekten inanıyorum. Başkan ve yönetim kurulumuz ile birlikte aynı heyecanı yaşıyorum. Yepyeni bir vizyon, kararlı adımlar ve doğru bir yapılanmayla birlikte bu dönemden eskisinden çok daha güçlenerek çıkacağımızı biliyorum. Trabzonspor'un bir an önce hak ettiği yerlere gelebilmesi için hepimiz geleceğe odaklanarak, tıpkı bir evlat yetiştirir gibi el birliğiyle Trabzonspor'u tekrar o muhteşem günlerine geri döndüreceğiz." "İçinde bulunduğumuz günleri atlatabilmek için ben ve ekibim, başkanımız ve yönetimimiz, oyuncularımız ve kulüp çalışanlarımız, 7 gün 24 saat bizi yakından takip eden basın mensuplarımız ve en önemlisi büyük Trabzonspor taraftarı, hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız." diyen Yanal, şunları kaydetti: "Trabzonspor'un birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde kulübümüze her zamankinden daha çok sahip çıkmanızı, 2016-2017 sezonunun ve 50. yılımızın hepimiz için gururla hatırlanacak bir yıl olmasını diliyorum."