Ersun Yanal En Az 7 Transfer İstiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer politikası büyük oranda netlik kazandı, stopere 2, savunmanın soluna 1, orta sahaya 2, kanatlara 2, bir de forvete olmak üzere toplam 7 transfer yapılmasını istediği belirtildi. Ersun Yanal'ın bütçenin uygun olması durumunda ofansif bir orta saha oyuncusunun da takıma kazandırılması için rapor verdiği ortaya çıktı.



HEM TECRÜBELİ HEM GENÇ



Ersun Yanal'ın istediği oyuncular arasında tecrübeli isimlerin yanı sıra genç futbolcuların da yer aldığı belirtildi. Yanal'n futbolcu izleme ekibinin bu noktada hazırladığı rapordan da faydalandığı öğrenildi. Ersun Yanal'ın Kayserispor'a kiralık olarak forma giyen Zeki Yavru ve Osmanlıspor'a kiralık olarak forma giyen Uğur Demirok'un da takıma geri dönmesi için Başkan Muharrem Usta ile fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. İki futbolcunun gelecek sezon büyük ihtimalle takım bünyesinde tutulacağı dile getirildi.



EN BÜYÜK SORUN SAVUNMADA



Bu arada bordo mavili takımda Douglas ile Aykut Demir'in satılması gündeme geldi. Mustafa Yumlu'nun sözleşmesi bittiği için stoperde ciddi bir alternatif sıkıntısı olacağı öne sürüldü. Sözleşmesi biten ve gönderilmesi planlanan oyuncular nedeniyle o bölgelerde oluşacak boşlukların doldurulması hedeflentdiği bildirildi. Geride kalan sezonda Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Güray'ın sol bekte beklenen performansı sergileyemediği için Yanal'ın bu yüzden bu bölgeye de takviye istediği belirtildi.



HÜCUMDA ALTERNATİF AZ



Trabzonspor'da Özer Hurmacı'nın da takımdan ayrılması bekleniyor. Orta sahada sadece Okay ve Aytaç bulunurken, onların yokluğunda oynayabilecek oyuncu sayısının az olması nedeniyle bu noktada yine transfere ihtiyaç duyuluyor. Geride kalan sezonda kanatlarda Erkan Zengin ve Yusuf Erdoğan'ın performansları oldukça tartışılmıştı.



Ersun Yanal, bu oyuncuların hem performansını yükseltmek, hem de takım içi rekabeti artırmak için de takviye istiyor. Forvette ise Cardozo'nun Çin kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Bu nedenle Muhammet Demir'e alternatif ya da onun yerinde oynayacak yabancı bir golcü arayışının da sürdüğü ifade edildi.



ERSUN YANAL İMZAYA GELİYOR



Bu arada, Trabzonspor'la 2 yıllık anlaşma sağlayan Ersun Yanal, hafta içerisinde Trabzon'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak. Yeni sezonda yeni bir yapılanmaya gidecek olan bordo mavililer, imza töreninin ardından Ersun Yanal'la birlikte çalışmalarına hız verecek.



Salı ya da çarşamba günü Trabzon'a gelebileceği öğrenilen Ersun Yanal, daha sonra da gelecek sezon çalışmalarına yoğunlaşacak. Yanal'ın yönetimden özellikle transfer çalışmalarının kampa kadar bitirilmesini istediği belirtildi.



AKYAZI'DA YENİ DÜZEN



Yeni sezonda Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni Akyazı Spor ve Kültür Kompleksi'ne taşıyacak olan Trabzonspor'da Ersun Yanal, işbaşı yapmasının ardından yeni tesislerde incelemelerde bulunacak. Ersun Yanal, bordo mavili takımda çalıştığı ikinci dönemde Akyazı Stadyumu'nu ve yeni tesisleri gezerek incelemiş ve yetkililerden bilgi alarak fikirlerini aktarmıştı.



Stadyumun TOKİ'den devralınmasının ardından tesislerde bir takım düzenlemeler yapmayı planlayan bordo mavili yönetimin, bu konuda Ersun Yanal'ın görüşleri doğrultusunda hareket edeceği belirtildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da Akyazı'da yeni bir düzene geçeceklerinin mesajını vermişti.