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Ersun Yanal'dan inanılmaz derbi açıklaması!

Spоr Tоtо Süpеr Lig'de Fеnеrbаhçе'nin Bеşiktаş'ı 2-0 yеndiği kаrşılаşmаnın аdındаn Ersun Yanal, Lig TV еkrаnlаrındа mаçı dеğеrlеndirdi

Ersun Yanal'dan inanılmaz derbi açıklaması!

 Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yıldırdığını ifade eden Yanal, "Fenerbahçe'nin Sosa ve Oğuzhan'ı durdurması gerekiyordu, durdurdu. Gomez'i durdurması gerekiyordu, durdurdu. Fenerbahçe nefes aldırmadı. Fenerbahçe duran toptan golü buldu ve iştahı daha da kabardı. 27 kez ortalamada ceza sahasına giren Beşiktaş, bu maçta Fenerbahçe ceza alanına girdi, olayın şifresi burada aslında. Topla oynama oranlarında da Beşiktaş üstün durumda ama faydasız kaldı." dedi.



"VOLKAN VE ALPER İNANILMAZ OYNADI"

Alper ve Volkan'ın kusursuz bir performans sergilediğini belirten Yanal, "Fenerbahçe'nin attığı son gol, Beşiktaş topu üçüncü bölgede kaptırdı ve golü kalesinde gördü, Fenerbahçe bugün bu işi çok iyi yaptı. Alper ile Volkan inanılmaz oynadı, Beck ve İsmail'i tüketti. Fenerbahçe çok net bir avantaj sağladı. Şimdi Fenerbahçe çok iyi oynadı, iyi savunma yaptı ama sıra şimdi de top ayağındayken iyi oynaması gereken maçlarda. Bu oyunun kemikleşmiş isimleri Mehmet Topal ve Kjaer oldu. Beşiktaş kötü oynamadı, Fenerbahçe oynatmadı" şeklinde konuştu. 

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