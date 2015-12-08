Ersun Yanal Bursaspor'la Anlaştı İddiası

Bursaspor Teknik Direktörü Ersel Uzgur'e güvenoyu veren yönetim kurulu, bir taraftan da Ersun Yanal için ilk somut adımı atıyor.

Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine kimin geleceği merak konusu olurken, Bursaspor yönetimi yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Ersel Uzgur'un ilk yarının sonuna kadar başarılı olacağını ifade etti. Ancak yaşanan kritik yönetim kurulu toplantısından Uzgur'e güvenoyu çıkmasına rağmen, Bursaspor Yönetimi'nin Ersun Yanal için bugün ilk somut adımını atacağı öğrenildi. Son olarak Trabzonspor'da görev alan ve şu anda yorumculuk yapan Ersun Yanal'ın temsilcilerinin, Bursaspor Başkanı Recep Bölükbaşı ile bir araya geleceği belirtildi. Görüşmenin olumlu geçmesi durumunda Bölükbaşı'nın kısa süre içerisinde Yanal ile masaya oturması bekleniyor. - BURSA