Ersun Yanal 2 Yıllık Hedefi Belirledi

Gelecek sezon Trabzonspor'u çalıştıracak olan Ersun Yanal'ın hedefi iki yıl içinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımı oluşturmak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında iki yıllık görev süresi boyunca yapabilecekleri noktasında hedefini koydu. Yanal'ın hedefi, Karadeniz ekibiyle ilk yılında ilk dört takım arasında yer almak, ikinci yılında ise Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takım.



Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın, yeniden yapılanma adına iki yıllık anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Ersun Yanal, görev süresi boyunca bordo-mavili takımı ulaştırabileceği hedefleri koydu. Trabzonspor ile anlaşma yapmadan Başkan Muharrem Usta ve yönetim kuruluyla sürekli fikir alışverişinde bulunan Yanal'ın, bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu durumu özetleyen raporu yönetimin Yanal ile el sıkışmasında etkili oldu. Trabzonspor'un içinde bulunduğu şartlar ve Spor Toto Süper Lig'deki diğer takımların geldikleri nokta konusunda detaylı bilgilere sahip olan tecrübeli teknik adamın, şampiyonluk söylemlerinin aksine gerçekçi verilerle analiz yapması Başkan Muharrem Usta tarafından olumlu karşılandı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulübün hak ettiği yerlere gelebilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını ancak ilk yılda şampiyonluk sözü vermenin gerçekçi bir yaklaşım olmayacağını Usta ve yönetim kuruluna iletti. Yanal'ın Trabzonspor'da bulunacağı iki yıllık görev süresinin ilk yılında ilk dört takım arasına girerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan bir takım olma, sonraki yılda ise şampiyonluğa oynayan ve Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilecek bir takım görüntüsünü olabileceklerini Başkan Muharrem Usta'ya ilettiği öğrenildi.



ERKAN ZENGİN'İN DURUMU...



Trabzonspor ile ayrılık noktasında anlaşmaya vararak, ailesiyle birlikte İstanbul'a giden ancak son anda Teknik Direktör Ersun Yanal'ın devreye girmesiyle yeniden Trabzonspor ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Erkan Zengin konusunda yönetim tecrübeli teknik adamın isteğini geri çevrilmedi. EURO 2016'da forma giyecek olan Erkan Zengin ile bir görüşme yapan Yanal oyuncuya birlikte çalışma isteğini iletti. Tecrübeli oyuncunun durumunun ise Avrupa Şampiyonası'nda ortaya koyacağı performansın ardından netleşeceği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin, Erkan Zengin ile ilgili kararı gelecek tekliflerin ardından değerlendireceği öğrenildi.



TEKELİOĞLU, YÖNETİM İLE MASAYA OTURUYOR



Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Sadi Tekelioğlu, 30 Mayıs'ta bordo-mavili kulüple bitecek olan sözleşmesiyle ilgili olarak önümüzdeki hafta yönetim kurulu ile masaya oturacak. Teknik Direktör Shota Arveladze'nin takımdan ayrılmasından sonra A takımı çalıştıran Tekelioğlu, gelecek hafta bordo-mavili yönetim ile masaya oturarak geleceğiyle ilgili olarak karar verecek.