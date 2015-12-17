Ersan Gülüm Çin takımlarının kıskacında

Sezon başında Shandong Lunen takımından resmi teklif alan siyah-beyazlı oyuncu için bu kez de Çin’in Hebei China Fortune takımı devreye girdi.

Menajerler aracılığıyla Beşiktaş ile temasa geçen Çin kulübünün, Ersan Gülüm için 3.5 milyon euroluk teklif yapacağı öğrenildi. Hebei China Fortune kulübünün Ersan’a ise yıllık 3 milyon eurodan 3 senelik teklif sunacağı belirlendi. Çin ekibinin bu teklifi devre arasında hem Beşiktaş’a hem de Ersan’a resmen ileteceği aktarıldı.

Sezon başında Senegalli golcüsü Demba Ba’yı 13 milyon euro gibi çok cazip bir bedelle Shanghai Shenhua’ya satan Beşiktaş’ın, Ersan Gülüm için en az 5 milyon euro isteyeceği belirtildi. Başarılı savunmacı için sezon başında Shandong Lunen kulübünden 5 milyon euroluk teklif alan siyah-beyazlılar, pazarlıkları bu rakamdan başlatacak.

Ersan Gülüm’ün ise kendisine yapılan 3 milyon euroluk teklife sıcak baktığı öğrenildi. Hebei Chine Fortune kulübü yetkililerinin 5 milyon euroluk bonservis bedelini aşağıya çekerek bu transferi bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

DOUGLAS VE SERDAR

Beşiktaş Yönetimi, Ersan Gülüm’ü satması durumunda gündemde olan Dnipro’lu Douglas’ın yanına ikinci bir stoper daha transfer etmeye çalışacak. İkinci stoper için Serdar Taşçı ismini listede bulunduran siyah-beyazlıların transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü ifade edildi.