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Ersan Adem Gülüm rekor ücrete Çin kulübüne imzayı attı

Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Ersan Adem Gülüm Çin kulübü Shanghai Shenhua'ya 7 Milyon Euro karşılığında transfer oldu

Ersan Adem Gülüm rekor ücrete Çin kulübüne imzayı attı

 Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm, Demba Ba'nın formasını giydiği Shanghai Shenhua'ya 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Siyah-beyazlılar'ın kaptanı Ersan Adem Gülüm, 7 milyon bonservis bedeliyle Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua takımına transfer oldu. Transfer döneminde kadrosunu Marcelo Guedes ve Alexis Delgado gibi stoperlerle güçlendiren siyah-beyazlılar ilk etapta Ersan Adem Gülüm için gelen 5 milyon euro'luk teklifi bekletiyordu.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

Çin ekibi bunun üzerine bir teklif daha yaparak siyah-beyazlılar'a 7 milyon Euro, Ersan Gülüm'e de yıllık 5 milyon Euro önerdi. Bunun üzerine siyah-beyazlı futbolcu teklifi kabul etmek istediğini yönetime bildirmesinin üzerine bu transfer gerçekleşti.

ÇİN'DEN 20 MİLYON EURO GELDİ

Avustralya doğumlu olan Ersan Adem Gülüm, Asya pasaportu nedeniyle Çin Ligi'nde yerli statüsünde oynayacak olması bu transferin gerçekleşmesinde önemli bir etken oldu. Sezon başında Beşiktaş'tan 13 milyon euro'ya Demba Ba'yı transfer eden Çin kulübü, Senegalli golcüden aldığı referanslar da transferi hızlandırdı.
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Ersan Adem Gülüm
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