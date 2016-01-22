Ermenistan'ın Messi'si Beşiktaş'ta

Beşiktaş yönetimi bir süredir Spartak Moskova ile yaptığı görüşmeleri tamamladı ve 25 yaşındaki Aras'ı transfer etti. Aras, dün İstanbul'a geldi. Siyah beyazlılarda 25 yaşındaki Türkiye doğumlu Ermeni oyuncu adeta bir sürpriz olarak nitelendirildi. Peki, Kartal'ın bir anlamda herkesi ters köşeye yatırarak transfer ettiği Aras kimdir?



BAKIRKÖY'DE DOĞDU ERMENİSTAN'IN MESSI'Sİ OLDU

9 Mart 1990'da Bakırköy'de dünyaya gelen ancak ailesinin, Hollanda'ya göç etmesiyle birlikte futbol hayatına da bu ülkede başlayan Aras, henüz 8 yaşında Ajax altyapısı tarafından keşfedildi. 18 yaşında A takıma yükselen yıldız oyuncu, 2009'da Hollanda'da 'Geleceğin yeteneği' ödülünü aldı. Aras, milli takım tercihi nedeniyle de 'Ermeni Messi' olarak anılmaya başlandı.

BONSERVİSİNİ 10'A KATLADI

Ancak yaşadığı talihsiz sakatlıklar gelişimini etkiledi. Buna karşın 2011-12 sezonunda Ajax'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Manchester United'a elendiği seride Old Trafford'da 1 gol, 1 asistle yıldızlaşarak eski günlere dönüş sinyali verdi. 2012'de 1 milyon Euro'ya Rusya'da Krasnodar'a giden Aras, bir yılda sonra bonservis bedelini 10'a katlayarak Spartak Moskova'nın yolunu tuttu.

TÜRK-ERMENİ POLEMİĞİ

2011'de Hollanda yerine Ermenistan milli takımını seçti. "Ben Türk değilim. Ermeniyim. Sadece Türkiye'de doğdum" açıklamasıyla gündeme gelen genç oyuncu, Spartak'ta hocası Murat Yakın'la "Beni Ermeniyim diye oynatmıyor" polemiği yaşamıştı.

ASIL GELECEK SEZON GÖRÜN

Beşiktaş'ın Spartak Moskova'dan kadrosuna kattığı Aras Özbiliz, Rayo Vallecano'ya kiralanacak. Siyah beyazlıların Dış Transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 25 yaşındaki yıldızın gelecek sezon planları arasında olduğunu söylerken, "Devre arasında Aras'ı kadromuza katma fırsatı çıkınca bunu tepmek istemedik. Ancak onun için gelecek sezon önemli planlarımız var. 6 aylığına Rayo Vallecano'ya kiralayacağız. Gelecek sezon nasıl bir oyuncu olduğunu Beşiktaş forması altında gösterecek" dedi.





(Kaynak: Hürriyet)