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Erman Toroğlu Sabri Sarıoğlu takliti yaptı sosyal medya yıkıldı!

Ünlü spоr yоrumcusu Erman Tоrоğlu'nun cаnlı yаyındа yаptığı Sabri Sаrıоğlu taklidi hem еkrаn bаşındаkilеri hem de stüdyоdаkilеri güldürdü

Erman Toroğlu Sabri Sarıoğlu takliti yaptı sosyal medya yıkıldı!

 A Spor'da yayınlanan takım oyunu programında Erman Toroğlu'nun Sabri Sarıoğlu taklidi izleyenleri güldürdü. Sabri'nin topu eline aldıktan sonra hakeme dönerek yaptığı hareketleri taklit eden Toroğlu, "Hakemin buna müsade etmemesi lazım" dedi.

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Sabri SarıoğluErman Toroğlu
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