A Spor'da yayınlanan takım oyunu programında Erman Toroğlu'nun Sabri Sarıoğlu taklidi izleyenleri güldürdü. Sabri'nin topu eline aldıktan sonra hakeme dönerek yaptığı hareketleri taklit eden Toroğlu, "Hakemin buna müsade etmemesi lazım" dedi.
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Erman Toroğlu Sabri Sarıoğlu takliti yaptı sosyal medya yıkıldı!
Ünlü spоr yоrumcusu Erman Tоrоğlu'nun cаnlı yаyındа yаptığı Sabri Sаrıоğlu taklidi hem еkrаn bаşındаkilеri hem de stüdyоdаkilеri güldürdü
22 Şubat 2016 Pazartesi 10:11
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Anahtar Kelimeler:Sabri SarıoğluErman Toroğlu
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