Erman Toroğlu'ndan Flaş Fernando Muslera Açıklaması

İşte Erman Toroğlu'nun Fotomaç Gazetesi'nde yer alan yazısı;

Beraberlik

'a yaramaz... Ha mağlup olmuşsun ha berabere kalmışsın... Sahaya bir kadro çıkıyor, Bilal kenarda... Bu maçta eğer oyunu lehine çevireceksen önce orta sahayı eline geçireceksin.

Maç başlıyor, 50 dakika maçın ve oyunun kontrolü Kayseri'nin elinde. Yük Selçuk'un üzerine biniyor. Biz seyrediyoruz, Mustafa Denizli de kenardan seyrediyor. Sonra Bilal aklına geliyor. Bilal ne zaman oyuna giriyor, Galatasaray orta sahaya hakim olmaya başlıyor, şansıyla birlikte golü de buluyor.

Ama ikinci lazım... Bunun için de ne yapmak lazım; gole yakın adamlarla oynayacaksınız. Ama bir bakıyorsunuz bu sefer Yasin oyundan alınıyor. Podolski zaten sakatlanmış...

Diş gösterince....

Galatasaray'ın kadrosu dar, tamam... Ama bu dar kadro ile de belli şeyler yapılabilir. Oyuna Sabri giriyor yine iki kişinin yeri değişiyor. Aslında ne olursa olsun bu kadroda Sabri kesinlikle ilk 11'de oynamalı. Bu kadroda Bilal'in mutlaka yer alması gerekli. Ama Denizli'nin görüşü böyle değil... Mutlak vardır bir bildiği.

Hakem nasıl derseniz; bütün takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bir tane

'a takdir hakkı kullanmadı. Yani sizin anlayacağınız, Mustafa Denizli'nin tabiriyle Kayserispor'u "Kıyım kıyım kıydı..." Demek ki bu hakemlere biraz diş göstermek lazım. Kim dişini gösteriyorsa ondan korkuyorlar. Merak etmeyin hakem kardeşlerim futbol sahalarında kimse kimseyi sizin kadar ısıramaz. Şu bir gerçek bu Galatasaray, keyif vermiyor...

Bu Galatasaray'ın şampiyonluğa oynaması da çok zor. Fazla uzağa gitmeyin, Galatasaray hafta içinde bir kupa maçı oynadı Kastamonu

'la...

Kastamonuspor'un 90. dakikada attığı buz gibi golü bu sefer çömez bir hakem vermedi.

Yahu kardeşim, adamlar buz gibi gol atmışlar, maç 2-2 bitecek, bütün şehir mutlu olacak, sizler insanları mutsuz etmek için mi varsınız, mutlu etmek için mi?

Muslera kart görmeliydi

Kaleci topu sadece ceza alını içinde oynar: Ceza alını dışında oynayamaz.

Oynamaya hakkı yok mu? Oynar ama her halükarda top çarpsa sarı görür. Bariz gol şansı varsa kırmızı kartı görür. Bence bu pozisyonda bariz gol şansı yok. Sarı kart verilmeliydi.

Muslera topa niye atladı? Hamlesi yeterli olmadığı için. Efendim ben yere atladım top elime çarptı! Geçiniz onu.

Muslera'nın pozisyonu sarı kart olmalıydı.

Beyler gece maçları jeneratör ile oynanır

Başarı ayrıntılarda gizlidir. Klasik bir cümle. Ülke olarak en fazla kaybettiğimiz şey işte bu! Boşver kardeşim, bir şey olmaz kardeşim, önemli değil kardeşim... Beşiktaş maça başlıyor elektrik kesiliyor. Isınmış, maça konsantre olmuş futbolcular 10 dakikada"buz" gibi oldular. Tekrar toparlanmak için yarım saat geçti.

Beyler gece maçları jeneratör ile oynanır.

Şehir cereyanına güvenilmez.

Hatta maç hem şehir cereyanı hem de jeneratör ile oynanır!

Vereceğiniz 3 kuruş mazot parası bu işlere değer mi? İlk 20 dakika hariç Beşiktaş iyi şeyler yaptı. Herkes birbirine yardım etti.