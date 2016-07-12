Erman Toroğlu'ndan Cüneyt Çakır'a şok iddia

Sivri diliyle tanınan ünlü yorumcu Erman Toroğlu, spor gündemini sarsan bir iddiaya imza attı.



Toroğlu, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır hakkında şok bir sav ortaya koydu.



Erman Toroğlu, Cüneyt Çakır'ın EURO 2016'da yönettiği maçlar sonrasında TFF'den para istediğini söyledi.



Erman Toroğlu, gündeme getirdiği bu olayı yazısında da kaleme aldı.



İşte Erman Toroğlu'nun yazısının o kesit;



Ne demişler üzüm üzüme baka baka kararır. Bizim hakemler de futbolculara bakarak kararıyorlar. Çakır “EURO 2016’da düdük çaldım bana da 50 bin dolar vermeniz gerekir” diye TFF’ye başvurmuş.



Duyduğuma göre Cüneyt Çakır "Avrupa Şampiyonası'nda düdük çaldım bana da 50 bin dolar civarında para vermeniz gerekir" diye federasyona başvurmuş. Allah'tan Çakır bizim futbolcularla aynı yerde kamp yapmadı yoksa çok daha evvel beraber dönerlerdi. Ne demişler üzüm üzüme baka baka kararır. Bizim hakemler de futbolculara bakarak kararıyorlar.