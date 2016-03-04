Erman Kılıç ölümle tehdit edildiğini açıkladı!

Antalyaspor'da sezon başından beri kadro dışı olan Erman Kılıç, taraftar grubunun lideri olduklarını söyleyen iki kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'den yardım istedi.



ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Antalyaspor'da bu sabah şok bir gelişme yaşandı. Sezon başından beri kadro dışı olan ve kulübün tahsis ettiği bir sahada tek başına antrenman yapan milli futbolcu Erman Kılıç, idman sahasına gelen iki kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.

"ETO'O'NUN OLDUĞU YERDE BEN KAPTANLIK YAPMAM"

2015'in Ocak ayında 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Antalyaspor'da nedensiz yere kadro dışı bırakıldığını ifade eden Erman, yaşadığı olayını şöyle anlattı: "Antalyaspor'da başarılıydım. Bu başarımın karşılığında beni takım kaptanlığına getirdiler. Sezon başı Eto'o transfer edilince, 'Eto'o'nun olduğu yerde ben kaptanlık yapamam' diyerek pazubandı ona verdim.

"TRANSFERİN BİTMESİNE 3 GÜN KALA 'KULÜP BUL' DEDİLER"

Erman Kılıç, "Sezon başında Başakşehir maçında ilk 11'deydim, sonraki maçta da kadrodaydım. Transferin bitmesine 3 gün kala nedensiz yere 'kendine kulüp bul' dediler ve kadro dışı bıraktılar. Arkasından aylarca paramı ödemediler. Ben noter yoluyla ihtarname çekince A2 takımının çalıştığı sahada tek başıma antrenman yapmamı istediler. Onu da kabul ettim." ifadesini kullandı.

"ARTIK ANTALYA'DA KORUMASIZ DOLAŞMA!"

Başarılı futbolcu, "Bu sabah kulübün tahsis ettiği yerde antrenman yaparken, taraftar grubu başkanı olduklarını söyleyen iki kişi gelip, 'Seni buralarda görmek istemiyoruz, Antalyaspor'dan bir an önce gideceksin' dediler. Ben, 'Siz kimsiniz, bir telefon açayım ondan sonra konuşalım' karşılığını verdim. Bu sefer üzerime yürüdüler, dövmeye çalıştılar, 'Artık Antalya'da korumasız gezme' diyerek tehdit ettiler." dedi.

"DEMİRÖREN'E SESLENİYORUM"

Erman Kılıç "Futbol Federasyonu Başkanımız sayın Yıldırım Demirören'e sesleniyorum, rica ediyorum... Ben şimdi ne yapacağım? Ailem de Antalya'da. İki çocuğum ve eşim burada. Lütfen bu olaya el atsın, kendim ve ailem için endişelenmeye başladım." sözlerini ekledi.