Erkan Zengin serbest kaldı

Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'in, Trabzonspor ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Erkan Zengin'in İsveç'te yaşayan babası Yılmaz Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun bordo mavili takımla yollarını ayırdığını belirtti.



5 Ağustos 1985 senesinde dünyaya gelen futbolcu Erkan Zengin sol açık mevkide oynayan Türk asıllı ancak İsveç Milli takım formasını giymektedir. 9 yaşında Hammarby IF grupı altbünyesinde futbola başlayan Erkan Zengin daha sonra İsveç 3. Liginde forma giymiş sonrası kiralık olarak Beşiktaş, Eskişehirspor forması giymiş bugünümüzde ise Trabzon Spor’da futbol yaşantısını sürdürmeye devam ediyordir. Erkan Zengin Konya Kulu’ludur.

Zengin, 30 yaşındaki oğlunun kulüpten alacaklarından vazgeçtiğini ve sözleşmesini feshettiğini vurgulayarak, "Erkan, Trabzonspor'la yollarını ayırdı. Türk basınında çıkan haberler doğru. Bundan sonra Erkan ve menajerleri bir karar alıp ona göre devam edecekler" ifadelerini kullandı.