Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Erkan Zengin serbest kaldı

Trabzonspor, 30 yaşındaki futbolcusu Erkan zengin ile yolları ayırdı. Ünlü futbolcu kulüp arıyor.

Erkan Zengin serbest kaldı

Türk asıllı İsveçli futbolcu Erkan Zengin'in, Trabzonspor ile olan sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Erkan Zengin'in İsveç'te yaşayan babası Yılmaz Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun bordo mavili takımla yollarını ayırdığını belirtti.

Zengin, 30 yaşındaki oğlunun kulüpten alacaklarından vazgeçtiğini ve sözleşmesini feshettiğini vurgulayarak, "Erkan, Trabzonspor'la yollarını ayırdı. Türk basınında çıkan haberler doğru. Bundan sonra Erkan ve menajerleri bir karar alıp ona göre devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Erkan Zengin Kimdir?

5 Ağustos 1985 senesinde dünyaya gelen futbolcu Erkan Zengin sol açık mevkide oynayan Türk asıllı ancak İsveç Milli takım formasını giymektedir. 9 yaşında Hammarby IF grupı altbünyesinde futbola başlayan Erkan Zengin daha sonra İsveç 3. Liginde forma giymiş sonrası kiralık olarak Beşiktaş, Eskişehirspor forması giymiş bugünümüzde ise Trabzon Spor’da futbol yaşantısını sürdürmeye devam ediyordir. Erkan Zengin Konya Kulu’ludur.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbol HaberleriTrabzonspor HaberleriErkan ZenginErkan Zengin Transfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.