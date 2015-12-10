Ergin Ataman tribünde küfür eden taraftar ile gerginlik yaşadı

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Harun Erdenay'a küfür eden sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray Odeabank'ın Rus temsilcisi Krasny Oktyabr'ı 103-76 mağlup ettiği Eurocup karşılaşmasında Koç Ergin Ataman ile bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray taraftarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'a küfür etti. Küfürlü tezahüratlar üzerine tribünlere dönerek sus işareti yapan Ataman'a tepki gelince ortam gerildi. Tansiyonun yükselmesini, sakatlığı nedeniyle maçı kenardan izleyen Kaptan Sinan Güler engelledi.

Ergin Ataman, maçın ardından yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Küfüre karşı tepkim herkese. Benim ailem de küfür etse onlara tepki gösteririm. Umarım gösterdiğim tepkiye tüm spor kamuoyu aynı duyarlılıkta olur. Basketbol sahasında kime karşı olursa olsun bu tip küfürler yakışmıyor. Asil Galatasaray camiasına hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL