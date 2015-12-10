Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Ergin Ataman tribünde küfür eden taraftar ile gerginlik yaşadı

Galatasaray Odeabank antrenörü Ergin Ataman tribünde Beşiktaş,Fenerbahçe ve Harun Erdenay'a küfürlerin dozu artınca tepki gösterdi ve taraftar ile gerginlik yaşadı

Ergin Ataman tribünde küfür eden taraftar ile gerginlik yaşadı
 Galatasaray Odeabank antrenörü Ergin Ataman tribünde Beşiktaş,Fenerbahçe ve Harun Erdenay'a küfürlerin dozu artınca tepki gösterdi ve taraftar ile gerginlik yaşadı
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Harun Erdenay'a küfür eden sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray Odeabank'ın Rus temsilcisi Krasny Oktyabr'ı 103-76 mağlup ettiği Eurocup karşılaşmasında Koç Ergin Ataman ile bazı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray taraftarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay'a küfür etti. Küfürlü tezahüratlar üzerine tribünlere dönerek sus işareti yapan Ataman'a tepki gelince ortam gerildi. Tansiyonun yükselmesini, sakatlığı nedeniyle maçı kenardan izleyen Kaptan Sinan Güler engelledi.

Ergin Ataman, maçın ardından yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Küfüre karşı tepkim herkese. Benim ailem de küfür etse onlara tepki gösteririm. Umarım gösterdiğim tepkiye tüm spor kamuoyu aynı duyarlılıkta olur. Basketbol sahasında kime karşı olursa olsun bu tip küfürler yakışmıyor. Asil Galatasaray camiasına hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray OdeabankErgin Ataman
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.