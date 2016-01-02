Eren Derdiyok Türkiye futbolu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Tam Saha Dergisi'ne açıklamada bulunan Kasımpaşalı Eren Derdiyok, "Takım olarak iyi gidiyoruz, daha da iyi olabiliriz. Bu şekilde gidersek, ligde fark yaratmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Hocamızla iyi bir sistem oturttuk. Hedeflerimiz var. Bunlardan biri de Avrupa kupalarında yer almak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile daha önce forma giydiği İsviçre ve Almanya liglerini kıyaslayan Eren Derdiyok, "Türkiye'de maalesef statlar çok boş. Bu kadar futbol potansiyeli olan bir ülkede, statların boş olması üzüntü verici. Diğer oynadığım ülkelerde statlar hemen hemen her maç tamamen doluyordu. Seyirci, özellikle maçın son dakikalarında verdikleri destekle bazen oyunda futbolcuyu etkileyebiliyor" şeklinde görüş belirtti.

"Türkiye çok iyi oyunculara sahip bir takım"

Türk Milli Futbol Takımı'nın Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'ndaki şansını değerlendiren 27 yaşındaki golcü oyuncu, şunları kaydetti:

"Türkiye çok iyi oyunculara sahip bir takım. Şahsen Türkiye'yi çok beğeniyorum. Bazen Türk yapısından da kaynaklanan bir özellikten dolayı, grup maçlarına daha rahat başlıyor ve puan kaybedebiliyorlar ama son müsabakalarda, yani iş sona kaldığında da çok iyi bir şekilde kenetlenip birlik oluyorlar ve başarıya ulaşıyorlar. Stres dolu maçlarda da iyi sonuçlar almak çok önemli. Karakter göstermeden olabilecek şeyler değil bunlar. Türkiye'de de bu var. Bu özelliğin, finallerde de Türkiye'nin kritik maçlarında etkili olacağını düşünüyorum."

Fransa, Romanya ve Arnavutluk ile aynı grupta yer alan İsviçre'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerine değinen Eren Derdiyok, "Ev sahibi Fransa, hiç şüphe yok ki grubun favorisi. Romanya ve Arnavutluk ile aramızda bir çekişme olacak. İyi performans gösterip bir üst tura yükseleceğimize inanıyorum. Çok iyi bir takıma sahibiz. Ben de kendi adıma, turnuvaya katılmak, orada oynayabildiğim kadar oynamak ve başarılı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

Eren, İsviçre Milli Takımı'nda ilk kez ilk 11'de 2008 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2008) Türkiye'ye karşı oynadığını vurgulayarak, "EURO 2008 finallerinde, Türkiye ile oynanan maçta ilk kez ilk 11'de yer aldım. Benim için A Milli Takım zaten yeni bir olgu iken, ilk defa hem de Türkiye'ye karşı maça ilk 11'de başlamam son derece enteresan bir durum olmuştu. Zaten İsviçre ev sahibi olmasına karşın, o akşam tribünlerde seyircilerin tamamına yakını Türk'tü. Benim için değişik bir duyguydu" değerlendirmesinde bulundu.