Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eren Derdiyok Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Eren Derdiyok, üstün oynadıkları maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını söyledi. Golcü oyuncu maç sonunda ''Çok üzgünüz.

Eren Derdiyok Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Eren Derdiyok, üstün oynadıkları maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Golcü oyuncu maç sonunda ''Çok üzgünüz. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Taraftarlarımız geldi bizi desteklemeye. 90 dakika tek kale oynuyoruz. Şanssızlık mı diyeyim bilemiyorum. Üzücü olan 90 dakika tek kale oynayıp rakibin bir topta gol atması...'' ifadelerini kullandı.

Eren Derdiyok, son dakikada direkten dönen topuyla ilgili de konuşurken ''Topa iyi vurdum, direğe çarpıyor. Birkaç santim düşse, belki direğe çarpıp gol olacak ya da arkadaşımın önüne düşecek'' dedi.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.