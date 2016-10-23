Eren Derdiyok Trabzonspor maçı sonrası konuştu

Eren Derdiyok, üstün oynadıkları maçı kaybetmelerinden dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Golcü oyuncu maç sonunda ''Çok üzgünüz. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Taraftarlarımız geldi bizi desteklemeye. 90 dakika tek kale oynuyoruz. Şanssızlık mı diyeyim bilemiyorum. Üzücü olan 90 dakika tek kale oynayıp rakibin bir topta gol atması...'' ifadelerini kullandı.

Eren Derdiyok, son dakikada direkten dönen topuyla ilgili de konuşurken ''Topa iyi vurdum, direğe çarpıyor. Birkaç santim düşse, belki direğe çarpıp gol olacak ya da arkadaşımın önüne düşecek'' dedi.