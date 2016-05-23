Eren Derdiyok Galatsaray Yolcusu!

Sarı-Kırmızılılar bu sezon en büyük sıkıntıyı hiç şüphesiz ki forvette yaşadı. Burak Yılmaz’ı devre arasında Çin’e gönderdikten sonra Umut Bulut’tan bir türlü istediği verimi alamayan Galatasaray’da takviye yapılacak bölgelerin başında hücum hattı geliyor.



Transferde elini çabuk tutmak isteyen yönetim, ilk olarak iç piyasada temaslara başladı. Gündemde Eren Derdiyok var.



Devre arasında Galatasaray’ın resmi teklif yaptığı gurbetçi yıldız konusunda Kasımpaşa olumsuz yanıt vermiş, “Sezon sonu masaya oturalım” demişti.