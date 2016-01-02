Enrique'den Espanyol Maçı Öncesi Flaş Karar

FIFA'nın Barcelona'ya verdiği transfer cezası 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona erdi. Geçtiğimiz yaz takıma katılan Arda Turan ve Aleix Vidal'in oynamalarının önünde hiçbir engel kalmadı. İki yıldızın bugün yapılacak Espanyol maçında forma giymeleri bekleniyordu, ancak İspanya Futbol Federasyonu'nun 1 Ocak'ta tatil olması ve oyuncuların resmi kayıtlarının yapılamaması nedeniyle Arda ve Vidal bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
FIFA'nın Barcelona'ya verdiği transfer cezası 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona erdi. Geçtiğimiz yaz takıma katılan Arda Turan ve Aleix Vidal'in oynamalarının önünde hiçbir engel kalmadı. İki yıldızın bugün yapılacak Espanyol maçında forma giymeleri bekleniyordu, ancak İspanya Futbol Federasyonu'nun 1 Ocak'ta tatil olması ve oyuncuların resmi kayıtlarının yapılamaması nedeniyle Arda ve Vidal bu karşılaşmada forma giyemeyecek.