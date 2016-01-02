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Enrique'den Espanyol Maçı Öncesi Flaş Karar

Barcelona teknik direktörü Luis Enrique Espanyol maçında takımda yer alamayacak olan Arda Turan'ı taktik antremanlarda oynatması gözlerden kaçmadı

Enrique'den Espanyol Maçı Öncesi Flaş Karar

 FIFA'nın Barcelona'ya verdiği transfer cezası 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona erdi. Geçtiğimiz yaz takıma katılan Arda Turan ve Aleix Vidal'in oynamalarının önünde hiçbir engel kalmadı. İki yıldızın bugün yapılacak Espanyol maçında forma giymeleri bekleniyordu, ancak İspanya Futbol Federasyonu'nun 1 Ocak'ta tatil olması ve oyuncuların resmi kayıtlarının yapılamaması nedeniyle Arda ve Vidal bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

KRAL KUPASI'NDA SAHADALAR

Arda ve Vidal, Barcelana formasıyla ilk maçlarını 6 Ocak Çarşamba günü Kral Kupası'nda yine Espanyol'e karşı oynayacak.

AS TAKIMDA OYNATTI

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique buna rağmen her iki oyuncuyu da dünkü taktik çalışmasında as takımda oynatttı. Enrique'nin, bugünkü maçta yer almayacak olmalarına rağmen Arda ve Vidal'i takıma alışmaları için böyle bir uygulamaya gittiği belirtildi.
LUIS ENRIQUE ÇOK UMUTLU

Luis Enrique, transfer yasağından ötürü sezon başından bu yana hazırlık maçlarında dahi oynatamadığı iki futbolcudan çok umutlu olduğunu belirterek, "Arda ve Vidal, Barcelona'da oynayabilecek kalitede oyuncular. Her ikisinin de takıma büyük güç katacağına inanıyorum" dedi.
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Arda TuranLuis Enrique
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