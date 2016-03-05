Engin İpekoğlu Erciyesspor maçı ile ilgili konuştu!

Adanaspor’un yaptığı antrenmandan sonra açıklamada bulunan İpekoğlu, ligde liderliklerini koruma adına önemli bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Hafta başından bu yana takım olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz olabilir ancak sahaya 11 kişi çıkacak. Verilen görevleri yerine getirebilecek futbolcularımız mevcut" ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada taraftarlarına büyük görev düştüğünü belirten İpekoğlu, "Hafta içi oynanması dezavantaj gibi görünebilir ancak Adanaspor taraftarı bizi bu zorlu maçta yalnız bırakmayacaktır. Taraftarın desteğiyle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada futbolcuların koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı antrenmanda, sakatlıkları bulunan Ergin Keleş, Samican ve Renan takımdan ayrı koşu yaptı.

AA