Engin İpekoğlu Erciyesspor maçı ile ilgili konuştu!

Adanaspor’un yaptığı antrenmandan sonra açıklamada bulunan İpekoğlu, ligde liderliklerini koruma adına önemli bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Hafta başından bu yana takım olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz olabilir ancak sahaya 11 kişi çıkacak. Verilen görevleri yerine getirebilecek futbolcularımız mevcut" ifadelerini kullandı.
Adanaspor’un yaptığı antrenmandan sonra açıklamada bulunan İpekoğlu, ligde liderliklerini koruma adına önemli bir maça çıkacaklarını anlatarak, "Hafta başından bu yana takım olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz olabilir ancak sahaya 11 kişi çıkacak. Verilen görevleri yerine getirebilecek futbolcularımız mevcut" ifadelerini kullandı.