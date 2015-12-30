Engin İpekoğlu Ara Dönemde Transfer İstiyor

Ptt 1'inci Lig'in ilk devresini 3'üncü sırada tamamlayan Adanaspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, turuncu beyazlı takımına ara transferde takviye yapilacağını açıkladı.

Vartaş Elazığspor karşılaşmasıyla ilk devreyi noktaladıklarını belirten Engin İpekoğlu, şöyle devam etti:

"Adanaspor'a ilk geldiğimiz zamanlar pozisyonumuzu nasıl üst sıralara taşıyabileceğimizin hesaplarını yaptık. Daha iyi olabilirdi ancak şu an bulunduğumuz konumu kimse tahmin edemezdi. Takım olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Geri de kalan bu ilk devrede bana göre ligde dengesizlik değil, aksine denge var. Buraya gelmeden önce bu ligde uzun bir süre çalıştım. Puanların bu kadar birbirine yakın olduğu bir dönem olmamıştı. Her takımın birbirini yenme potansiyeli vardı. Takımlar arasında ciddi bir fark yoktu. Alt sıralarda bulunan takımın bile üst sıralara çıkma şansı var. Aynı şekilde üst sıralarda bulunan takımlarında düşme potasında girme ihtimali bulunuyor. Koşan, mücadele eden takımlar fark yaratacak. Kendi açımızdın iyi bir ilk devre geçirdiğimizi düşünüyorum."

"3-4 TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Transfer konusuna da değinen Engin İpekoğlu, ellerindeki oyuncu kadrosunun başarılı olduğunu, ara transferde turuncu beyazlı takıma takviye yapılacağını ifade ederken de şunları söyledi:

"Devre biter bitmez bizde dahil tüm takımlar, transfer hareketliliğine başladı. Baktığımız zaman bir çok takım ciddi transferler yapacak. Orta sahaya transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncular var. Benim futbol mantığım, orta saha oyuncularında her 2 özelliği de bir arada bulunduran oyuncuları almak. En kısa zamanda takımımıza faydalı olabilecek oyuncularla anlaşıp kamuoyu ile paylaşacağız. Eldeki oyuncularımız zaten başarılı, bu yüzden 3 ya da 4 transfer düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu isimler netleşir. Keyifli bir 2'nci yarı bizi bekliyor. İkinci yarı hazırlıklarına ise 2 Ocak'ta Adana'da başlayacağız." - Adana