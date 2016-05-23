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Engin Bekdemir Eskişehirspor’dan Ayrılmakta Kararlı!

Eskişehirspor’un tecrübeli futbolcusu Engin Bekdemir Es-Es’in küme düşmesinin ardından takım ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Engin Bekdemir Eskişehirspor’dan Ayrılmakta Kararlı!

Spor Toto Süper Lig'den düşen Eskişehirspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Engin Bekdemir, alacakları ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Eskişehirspor yöneticileri, alacakları için daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran Engin Bekdemir'le yaptıkları görüşmede cuma günü ödeme yapacaklarını belirtti. Ancak cuma günü parasını alamayan Engin Bekdemir, yönetime pazartesi sabahına kadar süre verdi.

Bugün de parasını alamayan Engin Bekdemir'in alacaklarına karşılık olarak sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirdi. Eskişehirspor'la 31 Mayıs 2018 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Engin Bekdemir'in Galatasaray, Bursaspor ve Torku Konyaspor'un transfer listesinde olduğu öne sürüldü.

Eskişehirspor'da daha önce de Toko ve Emre Güral, alacakları nedeniyle kırmızı-siyahlı kulüple tek taraflı olarak sözleşmesini feshetmişti.

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