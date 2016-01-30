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Enes Ünal'ın yeni takımı NAC Breda oldu

Bursaspor'dan Manchester City'e satılan Enes Ünal Genk'e kiralanmıştı, genç oyuncunun son durağı NAC Breda oldu

Enes Ünal'ın yeni takımı NAC Breda oldu

 Sezon başında Bursaspor'dan İngiltere Premier Lig devi Manchester City'e transfer olan ve daha sonra Belçika temsilcisi Genk'e kiralanan Enes Ünal'ın yeni takımı açıklandı.

Hollanda 2. Lig temsilcisi NAC Breda, 18 yaşındaki golcü oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Belçika temsilcisi Genk'ten yapılan resmi açıklamada, Manchester City ile Enes Ünal konusunda yapılan anlaşmanın feshedildiği ve golcü oyuncunun sezonun ikinci yarısında NAC Breda forması giyeceği belirtildi.

Belçika Ligi'nde 12 maça çıkan ancak 375 dakika sahada kalabilen 1.85 boyundaki futbolcu, 1 kez fileleri havalandırabildi. Kupada da 1 gol atma başarısı gösterdi.

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Enes ÜnalNAC Breda
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