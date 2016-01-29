Enes Ünal için flaş transfer iddiası

Sezon başında Bursaspor'dan İngiltere Premier Lig devi Manchester City'e transfer olan ve daha sonra Belçika temsilcisi Genk'e kiralanan Enes Ünal, bu kez Hollanda'ya gidebilir...



Voetbal'ın haberine göre, Belçika'da fazla forma şansı bulamayan Enes'e talip olan Hollanda 2. Lig temsilcisi NAC Breda, 18 yaşındaki golcünün transferi için önemli mesafe aldı.



"BUGÜN NOKTAYI KOYABİLİR"



Bu transferin bugün sonlanmasının beklenmediğini yazan Hollanda basını, Nac Breda'nın teknik direktörü Marinus Dijkhuizen'in, 'Golcü istiyorum' raporu doğrultusunda rotanın Enes'e döndüğünü kaydetti. Breda'nın menajeri Hans Smulders'in Belçika'da saygın bir kişi olduğu belirtilirken, transferin önündeki engellerin rahatlıkla kaldırılabileceği yazıldı.



Belçika Ligi'nde 12 maça çıkan ancak 375 dakika sahada kalabilen 1.85 boyundaki futbolcu, 1 kez fileleri havalandırabildi. Kupada da 1 gol atma başarısı gösterdi.



EURO 2016 kadrosunda olmak isteyen Enes Ünal, daha fazla forma giyerek, Paris biletini almanın planlarını yapıyor.