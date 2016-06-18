Emre Mor'dan Arda Turan'a destek

Geleceğin Messi'si olarak tabir edilen Emre Mor'dan Barcelona'da oynayan Arda Turan'a destek geldi.Fransız basınına açıklama yapan Emre Mor, Arda'nın protestoları haketmediği görüşünü bildirdi. Genç yıldız: "O bir çok maç kazandırdı ve o birçok maçta belirleyici oldu" ifadesini kullandı. Cümlesine devam eden Mor, "Ülkesini de çok seviyor. Türkler bekledikleri oyunu göremeyince biraz duygusal davranıyor. Sinirlerine yenik düşüyorlar. O benim için bir kral” dedi.



Tek destek Emre Mor'dan gelmedi Almanya'nın Leverkusen takımında top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "Çok üzüldüm. Arda ağabeye böyle yapılması kendi ülkemiz adına hiç yakışmadı. Arda ağabey, milli takım için çok şey yaptı. Bazı şeyler çabuk unutuluyor. Bunları unutmamak lazım. Çok büyük bir futbolcu. Hem takıma katkısı hem de karakteri mükemmel. Bize çok yardımcı oluyor. Barcelona’da oynayan, çok tecrübeli birisi. Çok üzüldüm. Bu, ona yapılmamalıydı” diyerek üzüntüsünü bildirdi.



NE OLMUŞTU?



Dün oynanan İspanya-Türkiye mücadelesinde etkisiz bir futbol ortaya koyan Arda Turan ve arkadaşları 3-0'lık bir yenilgiyle adeta hezimet yaşadı. Bundan en büyük nasibi de kaptan Arda Turan aldı. Yıldız futbolcuya tribünler uzun süre ıslık ve yuhalamada bulunurken, destek ise İspanyol taraftarlardan, takım arkadaşlarından ve İspanyol futbolculardan geldi. Bunun üzerine Arda Turan da Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaptı.



Kaynak: Medyahaber.com





