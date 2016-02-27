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Emre Mor Milli takım seçiminde Arda Turan faktörünü anlattı!

Nоrdsjаеllаnd fоrmаsı giyеn Emre Mоr, Danimarka bаsınınа neden Türkiye'yi sеçtiğini аçıklаdı

Emre Mor Milli takım seçiminde Arda Turan faktörünü anlattı!

 Kısa bir süre önce A milli takım tercihini Türkiye'den yana yapan Emre Mor, Danimarka basınına açıklamalarda bulundu.



Nordsjaelland forması giyen ve Galatasaray'ın da içinde olduğu birçok takımın ilgisini çeken 18 yaşındaki Emre Mor, neden Türkiye'yi seçtiğini söylerken, Arda Turan gibi bir oyuncuyla yan yana oynama fırsatının kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.



Genç oyuncu verdiği röportajında "Türkiye'yi daha çok özel sebeplerden dolayı seçtim. Beni uzun süredir takip ediyorlar ve benim için büyük bir fırsat. Bu Danimarka'yı sevmiyorum anlamına gelmiyor ama kendimi daha çok Türk gibi hissediyorum. Türk geçmişine sahip olduğumu düşünüyorum ve bununla gurur duyuyorum. Danimarka bana çok şey kattı. Bunun için de minnettarım"  sözleriyle Türkiye adına seçim yaptıgı için çok mutlu olduğunu belirtti.

"Arda Turan ile oynamak büyük bir fırsat"

Genç oyuncu Arda Turan'a dikkat çekerken, onun gibi yıldızlarla oynamanın da büyük bir şans olduğunu söyledi ve ''Arda Turan ile oynamak büyük bir fırsat. Onun gibi önemli isimlerin yanında kendimi geliştirmeme de faydalı olacak'' dedi.

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