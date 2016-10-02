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Emre Mor Fatih Terim'den özür diledi

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan yaptığı açıklamada genç yıldızın Fatih Terim'den özür dilediğini kaydetti.

Emre Mor Fatih Terim'den özür diledi

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan yaptığı açıklamada genç yıldızın Fatih Terim'den özür dilediğini kaydetti. İşte detaylar...

Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, Hırvatistan maçında Emre Mor’un oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki sonrası Terim'i aradığı söyledi.

Emre Mor’un menajeri Muzzi Özcan, Hırvatistan maçında Emre Mor’un oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki sonrası Terim'i aradığı söyledi. Özcan NTV Spor’a verdiği röportaj şunları söyledi:

Hırvatistan maçında sonra bir hareketi oldu ama o hareketleri milli takımdaki arkadaşlarına veya kimseye değildi. İstediği gibi oynamadı o yüzden kızgınlığı. 86 dakika oynamıştı zaten, yorgunluk vardı. Biz o maçtan sonra Fatih hocayı aradık, yani Emre Mor onu aradı ve özür diledi.

Öte yandan Emre Mor, Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu. 

Kendisini Türk olarak hissettiği için tercihini ay-yıldızlı ekipten yana kullandığını belirten Emre Mor, "Kendimi bir Türk olarak hissettiğim için Türk Milli Takımı'nı tercih ettim. Bununla birlikte Türkiye, beni kadrosunda görmek konusunda Danimarka'dan daha istekliydi.

Milli formayla sahaya ilk çıktığımda harika duygular yaşadım. İkinci yarıda oyuna girmiştim ve taraftarlar benim için tezahürat yapıyordu.

Bununla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda ülkem adına oynamak çok gurur verici şeylerden biriydi" dedi. 

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile aralarında sıcak bir iletişimin olduğunu dile getiren Emre "Fatih Terim çok iyi bir teknik direktör. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum.

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