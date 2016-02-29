Emre Mor büyülemeye devam ediyor!

Danimarka Süper Ligi'nin 19. haftasında Emre Mor'un formasını giydiği Nordsjaelland, deplasmanda Viborg ile karşı karşıya geldi. Emre Mor'un takımı adına gol attığı mücadele 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Nordsjaelland puanını 23'e çıkarırken, Viborg 22 puanda kaldı.

Nordsjaelland, 10. dakikada Emre Mor'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Emre Mor bu golle Nordsjaelland'ın ligde gol atan en genç oyuncusu oldu.

İkinci yarının 81. dakikasında Lukas Lerager kırmızı kart gördü ve Viborg 10 kişi kaldı. Eksik kalan Viborg 90. dakikada Sebastian Andersen'in golüyle skora dengeyi getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.